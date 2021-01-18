Жарких объяснил, в чем тайный смысл языкового закона

Обозреватель телеканала «112 Украина» Денис Жарких считает, что украинизаторы правы в том, что украинский язык несет определенный код.«Действительно, украинский язык проще русского, он ближе к старославянскому, то есть к корням. Русский язык серьезно трансформирован Европой, научно-техническим прогрессом и первокласным мировым образованием. Русская литература вошла в мировую не лаптями и балалайками, а серьезными размышлениями о человеческий душе, пути к Богу, месту гражданина в обществе. Вот именно этим притязаниям русской науки, русскому искусству и русской культуре говорят нет украинизаторы. Не ваше это дело думать, творить, изобретать, на то другие нации есть», — написал журналист в своем фейсбуке.Он напомнил, что украинизаторам никто сейчас не мешает развивать украинскую науку, культуру и общественную мысль. Но они этого не делают.«Их цель другая - сделать наше общество примитивнее, послушнее, сговорчивым. И у реального, а не у выдуманного, украинского общества удаляют одно полушарие мозга. Удаляют под предлогом, что второе полушарие мешает думать. Но самое страшное, что после удаления этого полушария все это не закончится. Скальпель будет работать дальше. Смысл удаления четко не продуман, а потом мозгов будет еще меньше», — пояснил журналист.Жарких уверен, что все эти манипуляции с ущемлением языковых (да каких угодно) прав граждан не имеют четкой стратегии, конечной цели. Однако смысл в них имеется.«Вот все заговорят на украинском и...? Это будет Украина? Или автономная республика в РФ? Или восточные кресы Польши? Ну это пока у нас два мозговых полушария мы можем спросить, а потом вопросы отпадут, на что украинизаторы и надеются», — заключает телеведущий.