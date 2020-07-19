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Жаркая дискуссия глав ЕС затянулась, саммита не хватило: Переговоры по антикризисному фонду продлены
19 июля 2020, 19:00 • 51 • Политика
Жаркая дискуссия глав ЕС затянулась, саммита, который изначально был запланирован на 17 и 18 июля, в итоге не хватило. Таким образом, переговоры по формированию антикризисного фонда продлены на 19-е число.
Главы стран ЕС приостановили заседание в Брюсселе, посвящённое формированию антикризисного фонда Евросоюза. Об этом на своей странице в Twitter рассказал пресс-секретарь руководителя Евросовета Баренд Лейтц.
Данный фонд планируют организовать в первую очередь для помощи экономике, которая понесла значительный урон в период распространения коронавирусной инфекции. Согласно недавней инициативе Еврокомиссии, в нём должно находиться около 750 млрд евро.
Переговоры изначально должны были занять два дня, 17 и 18 июля. Тем не менее саммит затянулся. Его продолжение состоится 19 числа.
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте между тем заметил, что лидеры государств Евросоюза обязаны прийти к договорённостям в воскресенье, поскольку перенос саммита будет невыгодным для всех сторон - либо все победят, либо все проиграют.
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