Жареный бройлер клюнул: В чём обвиняют Михаила Меня

Автор:

Михаил Мельников

Что за ерунда?

Только-только отпраздновавший своё 60-летие аудитор Счётной палаты Михаил Мень, по всей видимости, будет задержан и впоследствии арестован по запросу Генеральной прокуратуры – может быть, даже во время подготовки этой статьи. Совет Федерации уже дал согласие на лишение Меня служебной неприкосновенности, а главу палаты Алексея Кудрина, кажется, особо и не спрашивали.

Когда стало известно о запросе Генпрокуратуры, первой версией были злоупотребления на посту министра строительства и ЖКХ – грязной, коррупционной, скандальной сферы нашей экономики и жизни. Но нет, вопросы аудитору будут задавать по тому периоду, когда он руководил Ивановской областью.

Любопытно, что сам Мень узнал о преследовании… от журналистов.

Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чём дело, сейчас буду выяснять,

– сказал он корреспонденту "Интерфакса". Между тем генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о наличии доказательств хищения 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. По всей видимости, показания против аудитора дал его бывший заместитель, а позже преемник на губернаторском посту Павел Коньков, в начале лета 2019 года арестованный по обвинению в растрате. После девяти месяцев в СИЗО Конькова перевели под домашний арест – в российской практике это означает либо фактическое признание невиновности, либо особые заслуги обвиняемого перед следствием. Конькову вменяется в вину растрата 750 миллионов рублей через ОАО "Ивановский бройлер" (бюджет выделил фирме деньги, которые впоследствии были выведены на другую фирму и пропали) – как видим, суммы практически совпадают. По состоянию на март 2020 года Коньков свою вину не признавал.

И вот теперь дело бройлера дошло до его бывшего босса.

Необычный чиновник

Биография Михаила Александровича удивительна: родился в семье священника, в детстве сыграл Дениску в "Денискиных рассказах", поступил в престижный Губкинский институт нефти и газа, бросил его, отслужил в армии, закончил режиссёрский факультет подмосковного "кулька", защитил диссертацию по философии на тему "Ценностные ориентации личности в контексте взаимовлияния религии и других феноменов духовной культуры".

Путь во власть для Михаила Александровича начался с трагической гибели священника Александра Меня. В качестве главы фонда имени своего отца Мень-младший познакомился со многими влиятельными людьми. В 1993 году стал депутатом Московской областной Думы от родного Сергиево-Посадского района, вошёл в мощное тогда "Яблоко", через два года избрался в Государственную думу, создал "Всероссийский Христианский союз". Активного общественника заметил генерал Борис Громов и пригласил его вместе баллотироваться на выборах губернатора Московской области – в те времена кандидат, по образцу американских выборов, заранее называл своего заместителя. Обладатель громкой фамилии Мень должен был успокоить либеральную часть избирателей, которые не хотели видеть военного во главе региона.

Так в 2000 году Мень стал вице-губернатором Подмосковья и по этому случаю вышел из стремительно терявшего популярность "Яблока". Но проработал он недолго: в 2002 году под мутноватым предлогом изменений в законодательстве покинул областное правительство, а через полторы недели обнаружил себя заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова по вопросам межрегионального сотрудничества и спорта – должность ритуальная, больше похожая на синекуру для полезного человека. На этом посту Михаил Александрович стал единороссом, после чего Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост главы Ивановской области.

Там Мень проработал восемь лет. Принял он Ивановщину с 1,115 млн жителей, а сдал – с 1,049 млн. Уменьшилось население как города невест, так и сельской местности. А ведь это были весьма сытые, благополучные годы, когда можно было развивать регион. Не получилось. Тем не менее Меня перебросили на ещё более ответственную работу – в новообразованное министерство строительства и ЖКХ, где он отработал четыре с половиной года, не вошёл в состав нового медведевского правительства 2018 года и отправился к Алексею Кудрину в накачавшую мускулы Счётную палату вскрывать злоупотребления бывших коллег. Специализировался он на экологической тематике, к которой питал слабость с молодости.

Слава пришла

Любопытна разница в кадровой работе двух контролирующих структур, которые возглавляли системные либералы: заместители Игоря Артемьева, только-только покинувшего Федеральную антимонопольную службу, готовятся занять посты губернаторов, а правая рука Алексея Кудрина подозревается в нехороших действиях как раз на губернаторском посту.

Судьба иронична. Известно, что Мень внимательно следил за своим обликом в СМИ: так, в бытность свою губернатором он тратил средства региона на размещение в федеральных СМИ интервью с собой любимым. Цена вопроса составляла 350 тысяч рублей – немало для бедной области.

При Мене же получил реальный срок главный редактор местной газеты, которого обвинили в публикации заказных материалов против руководства области и местной "Единой России". Михаил Александрович выступил в качестве свидетеля и настаивал на том, что эти статьи действительно нанесли ущерб репутации областного правительства. Подсудимые свою вину не признали и настаивали на том, что губернатор сводит счёты с независимой журналистикой.

И вот теперь Михаил Александрович получит вожделенную славу совершенно бесплатно.

Мы журналисты, а не следователи, у нас нет мнения о том, виновен ли аудитор. Очень хочется верить, что где-то кто-то ошибся, и Михаил Александрович в действительности ни в чём не виноват. Давайте думать о людях хорошо.