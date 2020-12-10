Жареными гусями объелись: Гнездом коррупции оказались США

Автор:

Аля Самитова

Власть с коррупцией идут рука об руку с незапамятных времён. Поговаривают, что на некой древней глиняной табличке, найденной в Месопотамии, было написано: "У меня чувство, что мир доживает последние дни. Повсюду царит взяточничество и коррупция".

"Легче угадать путь птицы в небесах"

Может быть, история с глиняной табличкой – только легенда, но исторические источники утверждают: коррупция всегда успешно эволюционировала одновременно с развитием государственного аппарата. Боролись с коррупцией и в Древнем мире, и странах восточной деспотии. Вот только угнаться за мздоимцами всегда было сложно. Как говорилось в одном старинном трактате, "легче угадать путь птицы в небесах, чем уловки хитроумных чиновников".

Пролетали века, зарождались и исчезали государства, рушились империи, но коррупция продолжала процветать, а параллельно с ней велась борьба, увы, не всегда успешная. Главными инструментами этой борьбы с незапамятных времён были слежка и доносы. Иногда тот, по чьему сигналу был разоблачён зарвавшийся чиновник, даже получал часть конфискованного у мздоимца имущества.

С самими коррупционерами нередко расправлялись чрезвычайно жестоко. Как писал Геродот, персидский царь Камбис II, уличив судью Сисамна во мздоимстве, приказал заживо снять с него кожу, которой затем повелел обтянуть судейское кресло. На этом царь не остановился. На место казнённого судьи был назначен его сын Отан, а судить ему пришлось, восседая в кресле, обтянутом кожей отца. Если верить современникам, с той поры в Древней Персии о взятках судей больше не слышали.

Казнить за жареного гуся с монетами

Не обошла зараза мздоимства и Древнюю Русь. В летописях о этом упоминается аж с XIII века. И Иван III, и Иван Грозный вели со злом самую серьёзную борьбу. Первый русский царь, к примеру, в "Судебнике" 1550 года отменил чиновничье кормление и ввёл наказание за взяточничество. При нём мздоимцев стали казнить, если чиновник "взял чрезмерно". В хрониках того времени сохранилась запись о первом наказанном за взятку. Это был некий дьякон, который "гуся, нашпигованного монетами, принял, слишком большой посул взяв".

Но даже такие суровые меры не помогли справиться с коррупцией, мздоимство продолжало набирать силу. При царе Алексее Тишайшем взятничество среди бояр допускалось "в разумных пределах". Но зарвавшиеся чинуши "берегов не видели", как, скажем, глава Земского приказа Леонтий Плещеев, надоумивший своих осведомителей подавать доносы на богатых дворян и бояр, которых отправляли затем в острог, а выпускали оболганных только после уплаты огромной мзды в пользу, понятное дело, самого Плещеева. И это было далеко не единственное коррупционное преступление чиновника, умудрившегося решать дела в суде, которым он руководил, по принципу "кто больше даст, тот и победит".

Разгневанная толпа, собравшись у стен Кремля, требовала выдачи зарвавшихся чиновников-мздоимцев. Скриншот: Twitter/Eugene Shil

Вот тогда-то случился первый и последний "народный бунт против коррупции". Плещеева выдали толпе, которая и совершила над ним беспощадный суд. После этого бунта в Соборном уложении от 1649 года появились суровые наказания за, как бы мы сегодня сказали, "коррупционные преступления" в судах. Правда, с мздоимством Алексею Михайловичу справиться не удалось, как не удалось это сделать и Петру I, при котором преступлением стала считаться взятка в любой форме. Тогда же были изданы три "антикоррупционных указа", но общую ситуацию это не улучшило. Ведь даже фаворит первого русского императора Александр Меньшиков оказался редкостным корыстолюбцем.

"Не воротите рыло – ваши предки были не лучше"

Что мы всё о наших, российских делах? Может сложиться ложное впечатление, что коррупция – это болезнь отечественная, как нас, собственно, и пытаются убедить "заклятые друзья". Отнюдь нет. Вот, скажем, Римская католическая церковь была просто "гнездом мздоимцев". Достаточно вспомнить продажу индульгенций. И это ещё мы не упомянули торговлю голосами во время выборов понтификов.

Как писали братья Стругацкие в одной из своих книг, "не воротите рыло – ваши предки были не лучше": коррупция цвела пышным цветом и в духовной, и в светской среде Европы. В чопорной Британии в Средние века полиция была как частной, так и государственной, но от продажности это ни одну из них не спасало. Купить за немалые деньги можно было даже пост городского маршала, благо "отбить" деньги труда не составляло.

Во Франции герой Великой французской революции де Мирабо не гнушался брать взятки от короля Людовика XVI. Жорж Дантон, ещё один лидер революции, тоже получал подачки от короля, как и Жозеф Фуше или Шарль Талейран.

Правда, и в Европе вели с мздоимцами жёсткую борьбу. Уличённых в преступлениях взяточников и вешали, и на кострах сжигали, и четвертовали, и даже в кипящем масле варили, а жители средневековой Праги так и вовсе могли мздоимцев выкинуть из окна "полетать". Но справиться с коррупцией тоже не удавалось.

Глобальная проблема современности

Исторический экскурс можно было бы продолжать ещё долго, приводя самые невероятные примеры мздоимства, но пора бы вернуться в наши дни.

Сегодня коррупция стала явлением глобальным и массовым. Злоупотребление властью в целях личного обогащения, равно как и коммерческий подкуп, происходит в любой точке мира. Практически нет стран, которые могли бы заявить о полном отсутствии коррупции. Более того, в современных реалиях она приобрела международный характер.

При этом коррупция настолько многогранна в своих проявлениях, что даже в соответствующей Конвенции ООН нет чёткого определения того, с чем именно надо бороться. Ведь те же взятки берут не только деньгами, что, конечно, для многих предпочтительнее, но и "борзыми щенками" – услугами, поездками и подарками. А коррупция проявляется не только в этом. И явление это не только экономическое, но и социальное.

Неужели Россия – самая коррумпированная страна?

По данным за 9 месяцев текущего года ущерб от коррупции в России превысил 45 миллиардов долларов. В целом же сумму ущерба определить сложно, поскольку преступления подобного характера отличаются высоким уровнем латентности. Да и борьба с коррупцией – дело не простое, а ведь это не только взятки "живыми деньгами" или откаты при заключении контрактов. Свои заначки коррупционеры прячут "в облаках" – в цифровых активах и криптовалюте.

Так что отрицать, что коррупционные преступления являются для нашей страны серьёзной проблемой, нельзя. Но, как и в любой другой стране мира, бороться с ними крайне сложно, тем не менее, борьба эта ведётся и список разоблачённых коррупционеров, как и уголовных дел по соответствующим статьям, постоянно пополняется.

Западные эксперты не устают записывать Россию в разряд "самых коррумпированных" стран и постоянно дают свои советы, как "правильно бороться" с такими видами преступлений. В списке стран по Индексу восприятия коррупции наша страна находится в нижней части, а, скажем, США – в верхней части. Правда, доверять полностью этому рейтингу сложно.

Взять ту же Исландию, которая долгое время занимала первые строчки списка, пока неожиданно не выяснилось, что в этой стране есть банки, которые активно контактировали с правящими семьями и политическими партиями. Поэтому серьёзные аналитики этому рейтингу, составляемому Transparency International, не очень-то доверяют, называя его скорее политическим инструментом, чем реальными статистическими данными.

Оплот мировой коррупции – это США

Пока нас убеждают в том, что с коррупцией в России "дела хуже некуда", при этом сравнивая нас со "страной победившей демократии" на той стороне океана, на самом же деле утверждения, что в "США коррупцию почти полностью уничтожили" – не более чем рекламный ход.

Кстати, уже то, что Индекс восприятия коррупции рассчитывается американской неправительственной организацией, финансируемой, в том числе, и ФРС США, говорит о многом. Сами американцы не скрывают своего беспокойства, ведь так или иначе, но истории с коррупционными скандалами становятся достоянием общественности.

Между тем "чёрные дыры", в которых бесследно исчезают даже не миллиарды, а подчас триллионы долларов, продолжают существовать, а виновники различных "попилов" не так уж серьёзно и наказываются. Только в начале 2020 года стало известно, что в Пентагоне в "бухгалтерской дыре" растворились 35 триллионов долларов.

Американское военное ведомство – огромная "чёрная дыра", в которой запросто растворяются триллионы долларов. Фото: Ivan Cholakov/Shutterstock.com

Конечно, не все эти деньги были украдены или вписаны в коррупционные схемы, но полностью разобраться в разнообразных приписках, двойном или тройном учёте одних и тех же денег аудиторы толком не смогли. А уж о том, как мастерски замяли и заболтали коррупционный скандал, связанный с семьёй Джо Байдена, можно и не напоминать, как и о других многочисленных теневых финансовых схемах, связанных с государством.

Высшая форма коррупции – лоббизм

Корни этого явления прослеживаются ещё от британской Палаты общин, где несколько столетий назад "люди с особыми интересами и набитыми конвертами" поджидали в фойе депутатов. С тех пор умельцы проходить через "вращающиеся двери" только усовершенствовали свои таланты и методы, сегодня они "в законе" и отлично знают, как можно изменить сознание законодателей.

Благодаря Первой поправке к Конституции, гарантирующей право на свободу слова и возможность обращения к Конгрессу крупные корпорации могут вмешиваться в законодательные процессы, не боясь уголовного преследования. А в 1946 году в США и вовсе приняли закон о лоббизме, так что этой деятельностью сегодня занимаются тысячи компаний, которые ещё и пополняют американский бюджет.

Упростили этот вид официальной коррупции и в Евросоюзе. Лоббистам достаточно просто "добровольно" зарегистрироваться для того, чтобы спокойно навещать официальные учреждения ЕС и проворачивать свои дела с персоналом Еврокомиссии или членами Европейского парламента.

Если американцам и их союзникам по НАТО нужно, скажем, подкупить политиков других стран, то за работу сразу принимаются лоббисты. А если надо поработать против союзников, то и в этом случае лоббисты всё утрясут. Причём нередко – на довольно высоком уровне.

Можно много и громко говорить про самоотверженную борьбу с коррупцией как внутри США, так – особенно интенсивно – и за пределами страны, изображая мирового борца. Но всю эту борьбу перечёркивает лоббизм. Ведь как не назови это явление, коррупцией оно быть не перестаёт, просто её поставили "в рамки закона", да ещё и налоги государству выплачиваются. Лоббизм, тем не менее, это высшая и узаконенная форма коррупции.