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Жара, ноябрь
11 ноября 2019, 18:54 • 32 • Карикатуры
Осень в этом году выдалась чуть ли не жаркой. Даже в ноябре ночные температуры иногда приближаются по своим значениям к майским показателям. Зима же, по заверениям синоптиков, тоже будет аномально теплой.
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