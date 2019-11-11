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Жара, ноябрь

11 ноября 2019, 18:54  •  32 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Осень в этом году выдалась чуть ли не жаркой. Даже в ноябре ночные температуры иногда приближаются по своим значениям к майским показателям. Зима же, по заверениям синоптиков, тоже будет аномально теплой.

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