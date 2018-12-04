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Жандармы в Париже применили газ к протестующим студентам - видео
04 декабря 2018, 16:09 • 61 • В мире
Полиция разгоняет протестующих в Париже газом, пинками и водой из брандспойта. Пользователи в Сети выкладывают видео.
Вот уже более двух недель продолжаются протесты и погромы в Париже. Напомним, сначала люди возмущались ростом цен на бензин. Сейчас, кажется, ситуация вышла из-под контроля: манифестанты жгут машины, разбивают магазины и устраивают стычки с полицией. Впрочем, последняя тоже отличилась.
Ранее сообщалось, что они набрасываются на прохожих и жестоко избивают. Сейчас появились видео, где жандармы травят газом протестующих студентов. Также пользователи поделились кадрами, где видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу водой из брандспойтов.
Напомним, все начиналось в середине ноября с выступлений против повышения цен на топливо, теперь все чаще звучат требования радикальных мер вплоть до отставки правительства и главы государства.
Новая волна протестов началась в стране в минувшие выходные. Их характер стал значительно агрессивнее, а последствия, в первую очередь для Парижа и других крупных городов - все плачевнее. Молодые люди, закрывающие лица масками, принялись поджигать автомобили и здания, разбивать витрины магазинов (не обходилось и без грабежей), атаковать полицейских.
Пострадала даже Триумфальная арка, которую вандалы «разукрасили» многочисленными граффити. Стражи порядка в долгу не оставались, применяя для противодействия инициаторам беспорядков всевозможные средства: от водометов и резиновых пуль до слезоточивого газа и светошумовых гранат.
К сожалению, не обходится без погибших и пострадавших. Самый вопиющий случай произошел в Марселе, где в окно к 80-летней женщине залетел снаряд с газом и попал ей прямо в лицо. 3 декабря стало известно, что пострадавшая скончалась. Помимо нее в результате беспорядков погибли еще не менее трех человек, число пострадавших превысило 130. Среди них не только сотрудники правоохранительных органов, но и 12 журналистов.
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