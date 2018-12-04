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Жандармы в Париже применили газ к протестующим студентам - видео

04 декабря 2018, 16:09  •  61 • В мире
Полиция разгоняет протестующих в Париже газом, пинками и водой из брандспойта. Пользователи в Сети выкладывают видео.
Вот уже более двух недель продолжаются протесты и погромы в Париже. Напомним, сначала люди возмущались ростом цен на бензин. Сейчас, кажется, ситуация вышла из-под контроля: манифестанты жгут машины, разбивают магазины и устраивают стычки с полицией. Впрочем, последняя тоже отличилась.
Ранее сообщалось, что они набрасываются на прохожих и жестоко избивают. Сейчас появились видео, где жандармы травят газом протестующих студентов. Также пользователи поделились кадрами, где видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу водой из брандспойтов.
Полиция применила газ против протестующих студентов.
#GiletsJaunes pic.twitter.com/KuIOzd8UcV
— (@linkindinc) December 3, 2018
French police used tear gas to disperse the protesting ambulance workers#ParisRiots #GiletsJaunes #YellowVests #Francepic.twitter.com/h0LuZriNmh
— EHA News (@eha_news) December 3, 2018
Напомним, все начиналось в середине ноября с выступлений против повышения цен на топливо, теперь все чаще звучат требования радикальных мер вплоть до отставки правительства и главы государства.
Новая волна протестов началась в стране в минувшие выходные. Их характер стал значительно агрессивнее, а последствия, в первую очередь для Парижа и других крупных городов - все плачевнее. Молодые люди, закрывающие лица масками, принялись поджигать автомобили и здания, разбивать витрины магазинов (не обходилось и без грабежей), атаковать полицейских.
Пострадала даже Триумфальная арка, которую вандалы «разукрасили» многочисленными граффити. Стражи порядка в долгу не оставались, применяя для противодействия инициаторам беспорядков всевозможные средства: от водометов и резиновых пуль до слезоточивого газа и светошумовых гранат.
К сожалению, не обходится без погибших и пострадавших. Самый вопиющий случай произошел в Марселе, где в окно к 80-летней женщине залетел снаряд с газом и попал ей прямо в лицо. 3 декабря стало известно, что пострадавшая скончалась. Помимо нее в результате беспорядков погибли еще не менее трех человек, число пострадавших превысило 130. Среди них не только сотрудники правоохранительных органов, но и 12 журналистов.

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