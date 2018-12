Жандармы в Париже применили газ к протестующим студентам - видео

Вот уже более двух недель продолжаются протесты и погромы в Париже. Напомним, сначала люди возмущались ростом цен на бензин. Сейчас, кажется, ситуация вышла из-под контроля: манифестанты жгут машины, разбивают магазины и устраивают стычки с полицией. Впрочем, последняя тоже отличилась.

Ранее сообщалось, что они набрасываются на прохожих и жестоко избивают. Сейчас появились видео, где жандармы травят газом протестующих студентов. Также пользователи поделились кадрами, где видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу водой из брандспойтов.

French police used tear gas to disperse the protesting ambulance workers#ParisRiots #GiletsJaunes #YellowVests #Francepic.twitter.com/h0LuZriNmh