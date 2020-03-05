Жаловаться на русских - это не метод. Эрдогану дали совет после его "прижиманий к НАТО"

Гости эфира "Время покажет" обсудили ситуацию в Сирии и обострение отношений России и Турции. Учредитель канала Царьград Константин Малофеев признался, что возлагает надежды на переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

"Надеюсь, что переговоры в любом случае закончатся так, чтобы президент Эрдоган, наконец, прекратил вилять одним местом, как это сейчас происходит. То он у нас С-400 покупает, то он к американцам обращается за оружием. Он всё время не может до конца осознать, ну, вероятно, борясь с амбициями внутри себя, что он - не великая держава. Соответственно, то он внутри НАТО, русские его обижают и он прижимается к НАТО, то, если тут ему что-то не так или ему устраивают путч гюленисты - тогда он вместе с Россией. Ему надо выбирать", - заявил Малофеев.

Он напомнил, к чему привела подобная политика президента Януковича. Эрдоган тоже оказывался в очень опасном положении во время попытки военного переворота в стране.

"Соответственно, всякая политика виляния между двумя геополитическими центрами, нами и Америкой, приведёт, в конце концов, к судьбе Януковича. Надеемся, что президент Эрдоган сделает правильный выбор и сделает выбор в пользу того партнёра, который всегда держит свое слово, то есть в пользу России", - добавил учредитель Царьграда.

Он добавил, что понимает, что судьба у турецкого лидера непростая, - ему приходится маневрировать между разными политическими силами и внутри страны, однако важно, чтобы Россия в этом контексте не забывала про свои интересы.

"Наши интересы, безусловно, находятся там, где мир. А турки сейчас в Сирии - это фактор не мира, а войны", - подчеркнул Малофеев.