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Жаловаться на русских - это не метод. Эрдогану дали совет после его "прижиманий к НАТО"

05 марта 2020, 22:35  •  48 • В мире
В эфире программы "Время покажет" учредитель канала Царьград Константин Малофеев высказал свою позицию относительно обострения российско-турецких отношений в Сирии. На его взгляд, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану рано или поздно придётся прекратить метания между Россией и Америкой. Более того, как показала история, Анкаре невыгодно "жаловаться на русских" и "прижиматься к НАТО". Однажды это едва не обернулось катастрофой, напомнил Малофеев, причём не только для Эрдогана.
Гости эфира "Время покажет" обсудили ситуацию в Сирии и обострение отношений России и Турции. Учредитель канала Царьград Константин Малофеев признался, что возлагает надежды на переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
"Надеюсь, что переговоры в любом случае закончатся так, чтобы президент Эрдоган, наконец, прекратил вилять одним местом, как это сейчас происходит. То он у нас С-400 покупает, то он к американцам обращается за оружием. Он всё время не может до конца осознать, ну, вероятно, борясь с амбициями внутри себя, что он - не великая держава. Соответственно, то он внутри НАТО, русские его обижают и он прижимается к НАТО, то, если тут ему что-то не так или ему устраивают путч гюленисты - тогда он вместе с Россией. Ему надо выбирать", - заявил Малофеев.
Он напомнил, к чему привела подобная политика президента Януковича. Эрдоган тоже оказывался в очень опасном положении во время попытки военного переворота в стране.
"Соответственно, всякая политика виляния между двумя геополитическими центрами, нами и Америкой, приведёт, в конце концов, к судьбе Януковича. Надеемся, что президент Эрдоган сделает правильный выбор и сделает выбор в пользу того партнёра, который всегда держит свое слово, то есть в пользу России", - добавил учредитель Царьграда.
Он добавил, что понимает, что судьба у турецкого лидера непростая, - ему приходится маневрировать между разными политическими силами и внутри страны, однако важно, чтобы Россия в этом контексте не забывала про свои интересы.
"Наши интересы, безусловно, находятся там, где мир. А турки сейчас в Сирии - это фактор не мира, а войны", - подчеркнул Малофеев.

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