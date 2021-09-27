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Жаловался на тяжесть в груди: Григорий Явлинский попал в больницу - источник
27 сентября 2021, 12:25 • 95 • Политика
Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский госпитализирован в больницу. У него обнаружили нарушение сердечного ритма.
Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский отправлен в больницу. Об этом сообщает Mash.
Политик жаловался на учащённое сердцебиение, тяжесть в груди и затруднённое дыхание. Врачи, обследовав Явлинского, обнаружили у него нарушение сердечного ритма. Состояние лидера "Яблока" медики оценивают как среднетяжёлое.
Ранее он делал операции на сердце, в 1998-м - в Германии, в 1999-м - в США.
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