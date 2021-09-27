Жаловался на тяжесть в груди: Григорий Явлинский попал в больницу - источник

Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский госпитализирован в больницу. У него обнаружили нарушение сердечного ритма.

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский отправлен в больницу. Об этом сообщает Mash.

Политик жаловался на учащённое сердцебиение, тяжесть в груди и затруднённое дыхание. Врачи, обследовав Явлинского, обнаружили у него нарушение сердечного ритма. Состояние лидера "Яблока" медики оценивают как среднетяжёлое.

Ранее он делал операции на сердце, в 1998-м - в Германии, в 1999-м - в США.