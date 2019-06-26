«Жаловалась, что нет таблеток от головы»: в нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей

В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей Наталья Ильина. По официальным данным, обвиняемая в мошенничестве 60-летняя женщина умерла от сердечной недостаточности. Адвокат и родные Ильиной уверены, что из-за тяжелого состояния здоровья она вообще не должна была находиться под стражей. Сторона защиты отмечает, что на последнее заседание о продлении ареста пенсионерку доставили в суд на матрасе, она была в бессознательном состоянии. По словам адвоката, вызванные в суд медики подтвердили, что Ильина нуждается в срочной госпитализации, но вскоре изменили свое мнение, после чего заседание продолжилось. Сейчас медицинские документы изучают эксперты. В ФСИН считают изложенные в СМИ обстоятельства гибели Ильиной не соответствующими действительности и обещают представить свою версию событий.

В Нижнем Новгороде эксперты разбираются в обстоятельствах смерти в СИЗО 60-летней матери 10 детей Натальи Ильиной. Обвиняемая в мошенничестве с недвижимостью женщина полгода просидела в СИЗО Воронежа, после чего в середине марта была переведена в Нижний Новгород, где имел место вменяемый ей эпизод. В общей сложности в деле шесть эпизодов: три в нижнем Новгороде, два Воронежской и один в Подмосковье. Сумма ущерба превышает 12 млн рублей, сообщил источник в Генпрокуратуре.

В нижегородском СИЗО состояние здоровья подследственной стало резко ухудшаться. Родные уверены, что это произошло из-за плохих условий содержания. На последнее судебное заседание Ильину и вовсе принесли на матрасе, она не отдавала себе отчёт о происходящем. Тем не менее, арест был продлён, и 7 мая женщина скончалась по официальным данным от острой сердечной недостаточности.

О трагедии Натальи Ильиной во вторник рассказал «Московский Комсомолец». RT удалось побеседовать с адвокатом женщины Александрой Смирновой, которая видела её за несколько часов до смерти.

Защитник утверждает, что до сих пор ей не предоставлено никаких медицинских документов.

«О диагнозе я узнала от замначальника СИЗО. Я направляла адвокатский запрос, просила прислать мне копии медицинских документов, но начальник СИЗО сказал, что все они направлены на судмедэкспертизу. Я позвонила экспертам, они сказали, что заключение по итогам вскрытия будет готовиться полтора месяца и направят его в Следственный комитет», — рассказала Смирнова.

Адвокат планирует на этой неделе приехать в Нижний Новгород и выяснить, готово ли заключение экспертов.

Она отмечает, что питание в СИЗО и отношение со стороны сотрудников для пожилого человека крайне важны. И если в Воронеже Ильина чувствовала себя нормально, ей регулярно передавали разнообразную еду и она не жаловалась на условия содержания, то в Нижнем Новгороде всё резко изменилось.

«У неё повышалось давление периодически и она жаловалась, что в заключении нет даже таблеток от головы. Плюс ей почти ничего нельзя было передать, кроме сырокопченой колбасы, которую надо было выгрызать. Кроме того, в отличие от Воронежа, в СИЗО Нижнего Новгорода не оказалось интернет-магазина, через который можно заказывать заключённым еду. До них прогресс, видимо, пока не дошёл», — рассказала Смирнова.

При этом, по её словам, продуктовый ларёк в учреждении все-таки есть, но родственники должны лично делать в нём заказ. К тому же еда оттуда входит в ежемесячный норматив в 30 кг, который можно передавать заключенным.

© Фото из личного архива родственников погибшей

«Но это вместе с вещами, водой. В итоге по факту даже то, что передавалось, быстро пропадало, так без холодильника хранилось 2-3 дня», — говорит адвокат.

Состояние женщины резко ухудшилось в апреле. На судебное заседание 30 апреля её принесли на матрасе, при этом Ильина была в бессознательном состоянии, бредила, не понимая, что происходит вокруг, и не реагировала на вопросы суда. Защита потребовала провести освидетельствование состояния Ильиной, в связи с тем, что она не может принимать участие в судебных слушаниях, но суд ходатайство отклонил, разрешив лишь вызвать скорую помощь.

По словам Смирновой, приехавшие медики заявили, что подсудимая не симулирует и её необходимо срочно госпитализировать. Однако, вскоре после того, как родные Ильиной и адвокат по требованию судьи покинули зал заседаний, позиция врачей изменилась. Они заявили, что у многодетной матери, скорее всего, двусторонняя пневмония, и её оставили в зале суда.

«Я не понимаю, почему её в таком состоянии и после суда вернули в камеру и только 2 мая её поместили в психиатрическое отделение филиала больницы №3 ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России, где она, как оказалась, провела неделю и до заседания. Но почему она была в психиатрическом отделении, какие основания, почему всё было в тайне? У меня на руках документ за подписью врача, что со 2 мая она находилась там», — говорит Смирнова.

Свою подзащитную она в последний раз видела, как оказалось, за несколько часов до смерти. «Я с трудом пробилась к ней 7 мая и была шокирована её состоянием. Она была в той же одежде, что и на суде 30 апреля, было понятно, что с тех пор никто ей особо не занимался, возможно, не кормили, потому что сама она есть уже не могла к тому времени», — говорит адвокат.

Кроме того, она заметила у Ильиной глубокие ссадины на лице, и на вопрос об избиении многодетная мать утвердительно кивнула.

«Я потребовала встречи с врачом медсанчасти, она стала интересоваться, не болел ли кто в её семье туберкулёзом. Я замешкалась, потому что на здоровье она, как я понимаю, раньше не жаловалась особо», — рассказала защитник.

После того как Смирнову попросили покинуть медсанчать, она пообщалась с начальником СИЗО Денисом Даниловым, который заверил её, что с Ильиной всё будет в порядке. «Он сказал, что вскоре её поставят на ноги, что ещё бегать будет. Когда я пришла на следующий день утром и потребовала свидание, мне сказали, что она умерла. Это произошло вечером, вскоре после моего ухода», — рассказала адвокат.

Своей вины в мошенничестве Ильина не признавала, отметила адвокат. При этом на вопрос о том, была ли ранее судима многодетная мать, Смирнова ответила, что «юридически она была не судима», отказавшись отвечать уточнить, были ли у неё погашенные или снятые судимости.

На публикацию «МК» в понедельник довольно жёстко отреагировали в ГУФСИН по Нижегородской области.

«Информация, опубликованная сегодня в газете «Московский комсомолец», о смерти Натальи Ильиной в следственном изоляторе Нижегородской области, не соответствует действительности. Просим всех не полагаться на непроверенные факты и проявить терпение. В ближайшее время ведомство предоставит подробный комментарий по данному факту», — заявили в ведомстве.

Осведомлённый источник RT в силовых структурах заявил, что к гибели Ильиной могло привезти не плохое питание, а несколько хронических заболеваний, обострившихся в изоляторе. При этом одно из них было смертельным, а сама Ильина написала отказ от лечения. Из-за резкого ухудшения состояния женщины провести её освидетельствование на предмет наличия тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, просто не успели.

Также, по данным источника, женщине оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе перед смертью проводились активные реанимационные мероприятия.