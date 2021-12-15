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Жалобы Зеленского на русскую армию дошли до нового канцлера Германии

15 декабря 2021, 21:50  •  195 • Политика
Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на русскую армию, которая якобы стоит у границы, дошли до нового канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.
Встреча трёх политиков состоялась в среду в Брюсселе. Зеленский сразу же пожаловался своим собеседникам на Россию, которая якобы всё ещё держит свои войска неподалёку от границы с Украиной.
Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ,
- цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента Украины.
При этом все трое согласились с необходимостью обеспечить выполнение решений, принятых на парижском саммите "Нормандской четвёрки" в декабре 2019 года.
Отметим, что на той встрече Зеленский подтвердил свою приверженность Минским соглашениям и взял на себя обязательства по деэскалации напряжённости (отвод войск, обмен пленными и так далее). Сегодня же президент Украины и его окружение открыто призывает переписать Минские соглашения или найти им альтернативу. При этом Киев стянул в Донбасс половину своей армии и начал использовать в обстрелах ударные беспилотники "Байрактар".
Отметим, что в последние несколько недель американские СМИ сообщают о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. При этом все они ссылаются либо на непонятные ролики в соцсетях, либо на анонимных источников. Киев сперва опроверг эти сообщения, но потом подключился к данным вбросам. Москва опровергает переброску войск и заявляет, что она не планирует ни на кого нападать.

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