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Жалобы Псаки на неостановимый газопровод рассмешили русских

20 мая 2021, 22:45  •  102 • Политика
Жалобы пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на неостановимый газопровод "Северный поток - 2" рассмешили русских. Оправдания представителя администрации президента США оказались слишком очевидными.
Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена, приступившего к обязанностям с января этого года, не было шансов остановить строительство газопровода, который уже закончен на 95%. К тому же магистраль строится в другой стране.
Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%? - задалась вопросом официальный представитель Белого дома.
Псаки в очередной раз озвучила давний тезис Байдена о том, что "Северный поток - 2" - "это плохая идея". И что США пытаются доказать это своим союзникам.
В соцсетях отметили, что официальный представитель Белого дома, говоря о невозможности остановить строительство, констатирует очевидные вещи.
Ну ясен пень, что если бы Путин строил газопровод в США, остановили бы его без проблем. Псаки в своём репертуаре, - пишет Telegram-канал "Голос Мордора".
Скриншот:Telegram/Голос Мордора
Напомним, что США уже несколько лет активно пытаются сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2" с помощью санкций. Под ограничения попадают любые европейские компании, которые задействованы в проекте. Это создаёт напряжение в отношениях между США и Германией, поскольку Берлин прямо заинтересован в газопроводе и уже неоднократно просил заокеанских партнёров не вмешиваться во внутренние дела Европы.

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