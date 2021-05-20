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Жалобы Псаки на неостановимый газопровод рассмешили русских
20 мая 2021, 22:45 • 102 • Политика
Жалобы пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на неостановимый газопровод "Северный поток - 2" рассмешили русских. Оправдания представителя администрации президента США оказались слишком очевидными.
Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена, приступившего к обязанностям с января этого года, не было шансов остановить строительство газопровода, который уже закончен на 95%. К тому же магистраль строится в другой стране.
Псаки в очередной раз озвучила давний тезис Байдена о том, что "Северный поток - 2" - "это плохая идея". И что США пытаются доказать это своим союзникам.
В соцсетях отметили, что официальный представитель Белого дома, говоря о невозможности остановить строительство, констатирует очевидные вещи.
Скриншот:Telegram/Голос Мордора
Напомним, что США уже несколько лет активно пытаются сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2" с помощью санкций. Под ограничения попадают любые европейские компании, которые задействованы в проекте. Это создаёт напряжение в отношениях между США и Германией, поскольку Берлин прямо заинтересован в газопроводе и уже неоднократно просил заокеанских партнёров не вмешиваться во внутренние дела Европы.
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