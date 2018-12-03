Жалобы не помогли: Путин не будет говорить с Порошенко о провокации в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Ранее Порошенко жаловался, что не может дозвониться до Путина, как видим, эти жалобы не помогли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 3 декабря подчеркнул, президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я могу только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента [провокация Украины в Керченском проливе] телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было",- сказал Песков, комментируя жалобы Порошенко, что он никак не может связаться с Путиным, чтобы поговорить о собственной провокации в Крыму.

Затем Песков добавил: "...и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется".

Напомним, о том, что обсуждать с Киевом произошедшее в Керченском проливе бессмысленно российская сторона говорила и раньше. Украинские граждане совершили правонарушение и будут отвечать по закону.