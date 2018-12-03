|
Жалобы не помогли: Путин не будет говорить с Порошенко о провокации в Керченском проливе
03 декабря 2018, 14:09 • 170 • Политика
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Ранее Порошенко жаловался, что не может дозвониться до Путина, как видим, эти жалобы не помогли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 3 декабря подчеркнул, президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
"Я могу только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента [провокация Украины в Керченском проливе] телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было",- сказал Песков, комментируя жалобы Порошенко, что он никак не может связаться с Путиным, чтобы поговорить о собственной провокации в Крыму.
Затем Песков добавил: "...и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется".
Напомним, о том, что обсуждать с Киевом произошедшее в Керченском проливе бессмысленно российская сторона говорила и раньше. Украинские граждане совершили правонарушение и будут отвечать по закону.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 ноября 2018, 02:54
|
29 ноября 2018, 02:54
|
27 ноября 2018, 00:52
|
01 декабря 2018, 00:24
|
29 ноября 2018, 01:28
|
30 ноября 2018, 01:39
|
28 ноября 2018, 04:09