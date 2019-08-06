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Жалобы кандидатов в Мосгордуму пройдут повторную экспертизу – Венедиктов
06 августа 2019, 07:39 • 55 • Политика
Повторную графологическую экспертизу подписей, собранных кандидатами в Мосгордуму и подавших позднее жалобы, проведет Центризбирком. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в парламент столицы Алексей Венедиктов.
Рассмотрение жалоб, поданных кандидатами, не прошедшими регистрацию, начнется во вторник, 6 августа. Всего проверка будет проведена по 19 жалобам.
По словам Алексея Венедиктова, к экспертизе будут привлечены специалисты-графологи, которые до настоящего времени не участвовали в подобных мероприятиях по линии аппарата МВД.
Кроме того, добавил журналист, если паспортные данные в подписных листах не будут совпадать с базой данным УФМС, то будет проводиться индивидуальная проверка заявлений, сообщает РИА Новости.
Напомним, в допуске на выборах в Мосгордуму было отказано нескольким десяткам. В числе тех, кто пролетел мимо выборов 8 сентября, сторонница Навального Любовь Соболь, политик Дмитрий Гудков, актер Андрей Соколов, музыкант Сергей Троицкий.
В числе причин, послуживших основанием для отказа в регистрации, стали предоставленные недостоверные подписи, подписи умерших людей, несоответствия паспортных данных. Из 4940 подписей, предоставленных Соболь в ее поддержку, 712 признаны недействительными, одна - недостоверной. Недействительными признаны 14,4% подписей, что значительно больше допустимых 10%.
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