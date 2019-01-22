«Жалобу защиты оставить без удовлетворения»: суд признал законным арест обвиняемого в шпионаже американца Уилана

Мосгосруд оставил в силе арест гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Защита просила отпустить его под залог. Адвокат Владимир Жеребенков заявил, что будет подавать кассационную жалобу. Представитель защиты также рассказал журналистам, что Уилан действительно получил сведения, относящиеся к гостайне, однако не знал об этом и не успел ознакомиться с ними.

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Это решение огласил судья Дмитрий Пронякин.

«Постановление суда первой инстанции об избрании Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит его слова ТАСС.

Защита гражданина Уилана намерена обжаловать это решение суда в кассационном порядке. Об этом заявил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков. При этом он признал, что на флеш-карте Уилана были данные, представляющие гостайну.

«Действительно, на флеш-накопителе Пол получил сведения, которые составляют гостайну. В действительности Пол должен был получить от физического лица сведения, которые не являются гостайной — это культурные вещи, посещение им одного храма… фотографии», — сказал он журналистам.

На вопрос одного из корреспондентов о том, можно ли говорить о попытке подставить Уилана, Жеребенков отметил, что на данный момент это пока неизвестно.

«Нам представлено пока только 5% материалов дела и в принципе опровергнуть позицию Пола в той части, что он не воспринимал это как гостайну следствие не может», — добавил адвокат.

При этом неизвестно, было ли возбуждено уголовное дело в отношении человека, который передавал флеш-накопитель Уилана. На данный момент, отметил Жеребенков, необходимо выяснить мотивы второго лица.

Кроме того, адвокат убеждён, что в ходе процесса отсутствуют политические мотивы. «Нет, абсолютно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«При проведении шпионской акции»

Напомним, гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 28 декабря.

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», максимальное наказание в рамках которой составляет 20 лет лишения свободы.

Про Уилана известно, что он неоднократно бывал в России. Ещё в 2006 году он, будучи морпехом США, ездил в РФ на две недели во время своего отпуска.

В компании BorgWarner, занимающейся производством автомобильных комплектующих, заявили, что Уилан работает директором по безопасности. Он отвечает за поддержание безопасности на объектах компании в штате Мичиган и других регионах мира, где представлена организация.

В этот раз Уилан приехал в Москву на свадьбу своего друга, рассказал ранее его брат Дэвид. Позже информацию подтвердил и адвокат обвиняемого.

«Он приехал действительно на свадьбу. В этот день должно было состояться бракосочетание его друга с российской гражданкой — 28 числа, когда его задержали», — отметил представитель защиты Уилана.

«МИД пытается урегулировать»

Пола Уилана посетил посол США Джон Хантсман, в то время как ирландские, канадские и британские диппредставители сделали запрос на консульское посещение. Дальнейший визит американских дипломатов к Уилону был отложен по просьбе ФСБ.

«Утром 17 января, в день назначенного визита, МИД России проинформировал нас, что посещение будет отложено и назначено на другую дату по просьбе ФСБ», — сказала пресс-секретарь диппредставительства Андреа Калан.

Ирландские консульские работники посетили Пола Уилана 16 января. Об этом РИА Новости рассказал его брат Дэвид.

«Ирландские консульские работники встретились сегодня с Полом. Они провели с Полом примерно час и получили некоторые сообщения для передачи семье», — сказал он.

В интервью RT адвокат Владимир Жеребенков отметил, что организация свиданий сотрудников диппредставительств с задержанным осложнена из-за наличия у последнего сразу четырёх гражданств.

«По закону разрешается два свидания. Посольства вправе осуществлять (это закреплено законодательно) консульскую помощь, поддержку, в том числе моральную, но не указывается, сколько раз. Общепринятая практика — два свидания. Но у нас четыре посла. Если каждый посетит Уилана хотя бы один раз, то это уже четыре свидания. Плюс родственники. МИД сейчас пытается урегулировать эту коллизию, данный вопрос решается», — отметил Жеребенков.