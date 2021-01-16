Жалобу Навального коммуницировал ЕСПЧ: На радостях оппозиционер забыл об одном моменте

Алексей Навальный похвастал, что его жалобу об отказе возбудить уголовное дело в связи с его отравлением коммуницировал Европейский суд по правам человека. Соответствующее сообщение опубликовано на странице оппозиционера в Twitter.

Жалоба в ЕСПЧ была подана ещё в августе 2020 года, когда Навальный находился в коме. Позднее в жалобу были внесены дополнения. В частности, туда добавили обвинение в отказе в праве на жизнь и в праве на эффективное расследование.

12 января ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отправления,

- написал Навальный в Twitter.

Также оппозиционер опубликовал скриншот жалобы. Однако на скриншоте присутствует только "шапка" документа. Нижняя часть по каким-то причинам обрезана.

Напомним, что правоохранительные органы России не могут возбудить дело об отравлении, не имея медицинских документов Навального и данных о результатах его анализов. Но немецкая сторона отказывается передавать необходимые сведения России. Также следует отметить, что решения и приговоры ЕСПЧ не имеют в России юридической силы. Принятые летом 2020 года поправки в Конституцию установили верховенство российского права над международным.