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Жалобу Навального коммуницировал ЕСПЧ: На радостях оппозиционер забыл об одном моменте

16 января 2021, 23:15  •  75 • Политика
ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального из‑за отказа возбудить дело о его отравлении. Оппозиционер забыл, что Россия уже давно не признаёт решения ЕСПЧ.
Алексей Навальный похвастал, что его жалобу об отказе возбудить уголовное дело в связи с его отравлением коммуницировал Европейский суд по правам человека. Соответствующее сообщение опубликовано на странице оппозиционера в Twitter.
Жалоба в ЕСПЧ была подана ещё в августе 2020 года, когда Навальный находился в коме. Позднее в жалобу были внесены дополнения. В частности, туда добавили обвинение в отказе в праве на жизнь и в праве на эффективное расследование.
12 января ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отправления,
- написал Навальный в Twitter.
Также оппозиционер опубликовал скриншот жалобы. Однако на скриншоте присутствует только "шапка" документа. Нижняя часть по каким-то причинам обрезана.
Напомним, что правоохранительные органы России не могут возбудить дело об отравлении, не имея медицинских документов Навального и данных о результатах его анализов. Но немецкая сторона отказывается передавать необходимые сведения России. Также следует отметить, что решения и приговоры ЕСПЧ не имеют в России юридической силы. Принятые летом 2020 года поправки в Конституцию установили верховенство российского права над международным.

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