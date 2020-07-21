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Жалоба по МН17 "пока без вопросов": Нидерланды пошли против России судебной "войной"
21 июля 2020, 06:00 • 95 • В мире
Страсбургский суд официально уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов обратилось в ЕСПЧ с жалобой на РФ по поводу крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году. Суд пока Москве по МН17 "никаких вопросов не задал".
Ранее стало известно о том, что правительство Нидерландов намерено подать иск против России в ЕСПЧ по поводу крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году. Как выяснилось, Страсбургский суд действительно официально уведомил Россию о поданной голландцами против Москвы жалобе по МН17.
Информацию подтвердили в пресс-службе суда. Впрочем, пока, как сообщает РИА Новости, России "суд не задал никаких вопросов на данный момент".
Напомним, именно в Нидерландах сейчас проходит суд по делу о крушении МН17 в Донбассе в 2014 году. Местная генпрокуратура настаивает на том, что самолёт якобы был сбит из ЗРК "Бук", и уверена в причастности российской стороны к произошедшему.
Однако эксперты уже не раз за время судебного расследования обращали внимание на противоречия, которые всплывали в зале заседания. В том числе это касалось свидетелей и улик с места происшествия.
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