Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / В мире

Жалоба по МН17 "пока без вопросов": Нидерланды пошли против России судебной "войной"

21 июля 2020, 06:00  •  95 • В мире
Страсбургский суд официально уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов обратилось в ЕСПЧ с жалобой на РФ по поводу крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году. Суд пока Москве по МН17 "никаких вопросов не задал".
Ранее стало известно о том, что правительство Нидерландов намерено подать иск против России в ЕСПЧ по поводу крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году. Как выяснилось, Страсбургский суд действительно официально уведомил Россию о поданной голландцами против Москвы жалобе по МН17.
Информацию подтвердили в пресс-службе суда. Впрочем, пока, как сообщает РИА Новости, России "суд не задал никаких вопросов на данный момент".
Напомним, именно в Нидерландах сейчас проходит суд по делу о крушении МН17 в Донбассе в 2014 году. Местная генпрокуратура настаивает на том, что самолёт якобы был сбит из ЗРК "Бук", и уверена в причастности российской стороны к произошедшему.
Однако эксперты уже не раз за время судебного расследования обращали внимание на противоречия, которые всплывали в зале заседания. В том числе это касалось свидетелей и улик с места происшествия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
20 июля 2020, 14:00
Зачем русские оставляют в холодильнике монету и стакан: Сенсация из ЕС, о которой не знают в России
20 июля 2020, 18:00
Тень убийц русских на границе Армении и Азербайджана: Военкор показал, кто участвует в стычках
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
20 июля 2020, 20:55
«Темнокожие жаждут принадлежать к чему-то»: глава радикального движения афроамериканцев о насилии и отделении от США
20 июля 2020, 14:00
Как выглядит испытание атомной бомбы: Фото гигантского взрыва в Тихом океане
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.