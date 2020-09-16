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"Жалкий предатель": Лукашенко увидели на колене перед Путиным

16 сентября 2020, 10:20  •  221 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Белоруссии, по мнению журналистов, подчинился президенту России
Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина остались в недалеком, но прошлом, а разговоры о них продолжаются. И выводы делаются все жестче, в основном – в адрес лидера Белоруссии. Теперь вот в прессе, назвав Батьку "жалким предателем", заявили, будто он встал на колени перед главой РФ.
Граждане Республики добились своего в тот момент, как Лукашенко показал безоговорочное подчинение Путину. The Washington Post называет это "важной символической победой" белорусов.
Долгое время перед этим Александр Григорьевич демонстрировал свою самостоятельность, независимое мышление сильного лидера, не собиравшегося склонять голову перед кем бы то ни было из зарубежных коллег, в том числе и перед Владимиром Владимировичем. Однако теперь, как написано в издании, все изменилось.
Лукашенко пошел на попятную. Прибыв в Сочи, он доказал, кого считает главным. Вымолил у Путина кредит в $1,5 млрд и, в очередной раз назвав Путина "старшим братом", заверил в сотрудничестве "по всем вопросам, в том числе и в экономике" . Это есть не что иное, как преклонение колена, отмечает издание.
А ведь еще в феврале из Батька громогласно вещал с пафосом заявлял, что окажет упорное сопротивление любым попыткам президента РФ добиться вхождения Белоруссии в состав России или в состав союзного государства. Он "жестко торговался" и не уступал ни в чем.
"По своим же собственным меркам Лукашенко – жалкий предатель",
– пишет The Washington Post.
Ранее эксперт объяснил, почему на встрече Путина и Лукашенко не был подписан документ о Союзном государстве.

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