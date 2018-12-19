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″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
19 декабря 2018, 10:24 • 369 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко выставил у себя в Twitter фотографии с жителями Тернополя. Военкор Александр Коц назвал это ″жалким косплеем″ и ответил главе Незалежной фотографией президента России Владимира Путина в окружении невест на Красной площади.
Очередное фото президента Украины Петра Порошенко ″с народом″ вызвало в сети море шуток и иронии. Глава Незалежной опубликовал в своем Twitter кадры из Тернополя, где с ним делают селфи, а после и всей толпой фотографируются.
″Очень тепло и радостно было на сердце от общения с тернополянами! - подписал фотоподборку Порошенко. - Спасибо за позитивную атмосферу, которую подарили мне сегодня, и ваши открытые сердца!″.
Впрочем, в Сети тут же усомнились, что это - реально ″случайная встреча″, поскольку раньше президента Украины уже ловили в соцсетях на ″подставных″ фотографиях.
Вот и военкор ″Комсомольской правды″ Александр Коц не удержался и вставил свои ″пять копеек″, назвав у себя в Twitter фото Порошенко ″жалким косплеем″. И ответил ему на это фотографией президента России Владимира Путина в окружении невест на Красной площади.
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