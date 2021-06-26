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Жалит, не открывая рта: В тропиках может исчезнуть недавно открытый вид змей

26 июня 2021, 04:45  •  68 • В мире
В тропических лесах Гвинеи и Либерии герпетологи недавно обнаружили уникальных змей. Каждая из них жалит, не открывая рта. Но изучить всерьёз её может и не получиться - вид уже под угрозой исчезновения.
Новый вид змей учёные назвали Atractaspis branchi. Специалисты берлинского Музея естественной истории установили, что эти пресмыкающиеся способны преодолевать гигантские расстояния.
Строение данного вида змей весьма любопытно. Они жалят, не открывая рта. Всё дело в длинных клыках. Они показываются из уголков рта. Стоит змее сделать движение шеей, как враг будет повержен. Это испытал на себе один из исследователей, который попытался поймать Atractaspis branchi так же, как и любую другую змею - при помощи захвата её головы пальцами.
"Она или медленно отползала от людей, или сворачивалась кольцом и резко "выстреливала" своим телом вперёд на большую дистанцию", - приводит слова учёных портал "Популярная механика".
Atractaspis branchi ядовита. При попадании яда у человека повреждаются клетки. Пострадавший испытывает сильную боль, на коже образуются пузыри, появляется отёк. Если своевременно не принять противоядие, поражённый, например, палец можно и не спасти.
У змей данного вида врагов немного, но главный из них - человек. Вечнозелёные леса Гвинеи и Либерии исчезают. Их уничтожают ради сельскохозяйственных угодий. Возможно, учёные не успеют толком изучить Atractaspis branchi до того, как среду её обитания спилят и выжгут ради выращивания какой-нибудь сои.

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