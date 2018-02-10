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«Жаль вас расстраивать»: посольство РФ ответило на заявление YouTube об отсутствии следов влияния России на брексит
10 февраля 2018, 02:54 • 77 • В мире
Посольство РФ в Лондоне «посочувствовало» британским парламентариям, которым не удалось найти доказательства «российского вмешательства» в брексит на платформе YouTube. Ранее представители компании сообщили, что внутреннее расследование не выявило признаков влияния Москвы на референдум о выходе Великобритании из ЕС. Впрочем, эксперты полагают, что поток обвинений в адрес России не остановится. Почему Лондону выгодно искать «российский след» — в материале RT.
Reuters © Lucy Nicholson
Посольство России в Лондоне прокомментировало заявление американской компании YouTube об отсутствии доказательств «российского вмешательства» в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.
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