"Жаль, підмога не пришла"

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Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко раскритиковала Евросоюз и "Большую семерку" за то, что они не поддержали Киев после инцидента в Керченском проливе. По словам депутата, в случае какой-либо критики в адрес Украины жесткие заявления появляются в тот же день.

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