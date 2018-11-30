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"Жаль, підмога не пришла"

30 ноября 2018, 13:24  •  219 • Карикатуры

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко раскритиковала Евросоюз и "Большую семерку" за то, что они не поддержали Киев после инцидента в Керченском проливе. По словам депутата, в случае какой-либо критики в адрес Украины жесткие заявления появляются в тот же день.

© Виталий Подвицкий

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