|
"Жаль, підмога не пришла"
30 ноября 2018, 13:24 • 219 • Карикатуры
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко раскритиковала Евросоюз и "Большую семерку" за то, что они не поддержали Киев после инцидента в Керченском проливе. По словам депутата, в случае какой-либо критики в адрес Украины жесткие заявления появляются в тот же день.
© Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
219
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 ноября 2018, 06:39
|
26 ноября 2018, 04:54
|
26 ноября 2018, 06:39
|
29 ноября 2018, 09:09
|
28 ноября 2018, 10:39
|
28 ноября 2018, 04:09
|
29 ноября 2018, 02:54