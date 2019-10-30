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Жаль как пчела

30 октября 2019, 18:24  •  17 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украинские военные проведут учения у границы с Крымом. Как раз в это время в стране будет находиться генсек НАТО Йенс Столтенберг. В российском МИД выразили недовольство планами Киева.

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