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Жаль как пчела
30 октября 2019, 18:24 • 17 • Карикатуры
Украинские военные проведут учения у границы с Крымом. Как раз в это время в стране будет находиться генсек НАТО Йенс Столтенберг. В российском МИД выразили недовольство планами Киева.
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