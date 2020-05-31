Жаль, что я не Собянин • 128 • Аналитика

Читая и обдумывая все происходящее в Москве и регионах, потому что регионы действуют под копирку. Что в Москве – то и в регионах будет.





Жаль, что я не Собянин. Я бы развернулся по полной программе и показал бы, как надо.



Да, приложение «Социальный мониторинг» — это хорошее дело. Столько денег выкачать из москвичей – не шутка. Давно надо было дать понять, что, если нефть не приносит столько доходов, ее надо чем-то заменить. Точнее – кем-то.



Эксперимент над москвичами показал, что из человека деньги можно качать ничуть не хуже, чем из скважин. А раз не хуже – опыт нужно передавать в регионы. Внедрять, так сказать, массово. Ибо пополнение бюджета – это святая обязанность каждого гражданина страны.



Пусть даже и штрафами.



Часть вырученных денег я бы в первую очередь пустил на создание еще одного мобильного приложения, подключенного к сайту госуслуг: «Социальный загон». И в этот загон поместить каждого. Законопослушные граждане проследуют в загон сами, непослушные будут помещены принудительно, да еще и штрафами отоварены. Бюджет – дело святое.



Данный проект должен будет максимально облегчать жизнь граждан в условиях самоизоляции и периодов, максимально приближенных к… Ну не к боевым, а к упомянутым в Конституции. Чрезвычайные ситуации и все прочее, означенное в документе.



А приложение должно само запрещать гражданину все, что ему не дозволено. И тем самым облегать ему/ей жизнь в условиях изоляции. Зачем тратить время на сайты, искать графики прогулок, коды, магазины в радиусе действия, если будет приложение, которое отследит местоположение человека и укажет ему, что надо делать?



Или автоматически отправит уведомление о нарушении человеком границ резервации с выпиской штрафа.



Вышел за границы загона – изволь получить штраф. И вообще, право на выгул надо заслужить. А то не совсем правильно получается, тут я с Собяниным согласен. Вот просто так все возьмут и пойдут гулять. Непорядок.



Понятно, что в намордниках и перчатках. Жаль, лето на носу, неплохо было бы применить что-то типа защитных костюмов из нетканого полотна или гражданский вариант ОЗК, так называемый Л-1.





Неплохо было бы перед выходом человеку сделать селфи в полном облачении, чтобы приложение отправило фото куда положено. И непременно с указанием метки геопозиционирования, сравнив ее с местом регистрации. И если не будет совпадать – повод для выписки штрафа налицо.



Хорошо сразу организовать в приложении сдачу экспресс-экзаменов на знание правил поведения на улице и обязательный контроль лояльности. На всех уровнях. От главы администрации района до…



Между прочим, сделать это довольно просто. Раз в неделю каждый гражданин записывает короткий видеоролик, в котором должен внятно аргументировать необходимость получения права на прогулки, и расписывается в уважении к властям. Ролик может быть проанализирован нейросетью или привлеченными специалистами на предмет искренности со всеми вытекающими последствиями.



То есть если человек неискренен, то и гулять ему не обязательно. Может и дома посидеть, позаниматься самоподготовкой в условиях самоизоляции. А можно и штраф выписать. Мелочь, а бюджету приятно. А погулять нерадивый гражданин может и в другой раз.



И еще одна мысль. Она из нашего прошлого, из тех самых годов, о которых сегодня принято вспоминать с осуждением. Однако…



По аналогии с добровольными помощниками полиции, которые могут стать внештатными сотрудниками на бесплатной основе, надо набрать отдельные бригады информаторов по местам регистрации из числа пенсионеров.



Назначить их старшими или заместителями старшего по подъезду с выделением оперативного канала мобильной связи для информирования участкового или иного сотрудника. Естественно, с выдачей характеристик на всех жильцов, на основании которых будет выдаваться право на прогулки и посещение дальних магазинов.



Кстати, полиции будет полезен такой объем информации, из которого можно выделить весьма важную информацию о проживающих в домах наркоманах, алкоголиках и проститутках.



Кстати, о проститутках. Тоже немаловажный момент. Выделение их в список самозанятых с выдачей им разрешений на работу с почасовой дезинфекцией и обязательно с применением масок. Как они будут оказывать услуги в масках – это вопрос, который стоит отдельно продумать, но он должен быть решен.



И с полиции надо снять тот объем работы, который на них обрушили. Потому что пока полицейские и росгвардейские по маршруткам ведут разъяснительную работу о необходимости всем ходить в нам… в масках, нежелающие самоизолироваться криминальные элементы спокойно угоняют машины и причиняют иные ущербы гражданам.



А ловить их некогда, потому что соблюдение масочных режимов в стране наполняет… Конечно, не деньгами карманы владельцев масочных фабрик, а сердца уверенностью в завтрашнем дне.



Но вернемся к прогулкам. Это, как заметил Собянин в докладе Путину, вопрос серьезный. И прогулка на свежем воздухе – вещь, которую надо заслужить.



Соответственно, в докладах старших по подъездам и приложении стоит учитывать не только соблюдение режима самоизоляции и нравственные моменты. Однозначно стоит лишить права на прогулки всех, у кого есть задолженность по ЖКХ. Базы должников по ЖКХ надо синхронизировать с программой «Социальный загон», что станет дополнительным стимулом к исполнению гражданами своих обязанностей по оплате ЖКХ.



Ну и, естественно, у кого плохие характеристики от МВД, от старших по подъезду, тоже могут только мечтать о прогулках. Либо улучшить свою репутацию путем внесения денежных взносов в бюджет. Он, бюджет, в таких сложных условиях сам собой не наполнится, понимать надо.



И вообще, чем больше людей окажется взаперти, тем лучше. Всех должников надо запереть и так держать, пока все не оплатят. А чтобы не успевали оплачивать, надо еще постоянно штрафовать.



Но даже тем, кто заслужит право на прогулки, не стоит расслабляться. Три раза в неделю – это довольно много. В принципе, достаточно одного раза. Все следующие или в качестве поощрения, или за деньги. У нас же не тюрьма в конце концов, правильно? У нас свободная и демократическая страна.



И гулять не просто в соответствующее время, но раздельно. По одной стороне мужчины, а по другой – женщины. Если гулять парами, у отдельных морально нестойких граждан могут возникнуть желания, которые побудят их снять перчатки или маску.



Если кто-то думает, что это какое-то угнетение – нет. Это забота о гражданах и их здоровье. Надо понимать. А то начнется на свежем и пьянящем воздухе неконтролируемая передача вирусов от одного человека к другому… Ради чего тогда все радение властей законодательных и исполнительных?



Обязательно граждане должны предоставлять маршруты своих прогулок. В электронном виде, наносить на карту в программе, а программа будет отслеживать точность исполнения маршрута. И каждое отклонение более чем на 3—4 метра должно учитываться и опять-таки штрафоваться.



Ну правда, разве это нормально? Если каждый гражданин великой России начнет гулять там, где ему вздумается, мы так можем докатиться до анархии! Ложное, трижды ложное чувство свободы не принесет ничего, кроме проблем. Граждане станут трудноуправляемы, у них в головах начнут возникать мысли, и, не побоюсь этого страшного слова, сомнения в том, что все делается для их блага!



А вот это уже опасно. Это уже может раскачать Россию и дать шанс нашему страшному и злейшему врагу – Либералу. А что может натворить он, мы все прекрасно знаем. И допустить этого не имеем права.



Жаль, конечно, что такой эксперимент скоро закончится. Думаю, числу к 20-22 июня. Чтобы можно было спокойно объявить о полной победе над вирусом в России и спокойно провести парад.



И жаль, что я не Собянин. Мог бы развернуться по полной программе. И бюджет бы наполнил так, что через край бы хлынуло, и народ бы подтянул в плане сознательности. Жаль, что я не Собянин. Я бы развернулся по полной программе и показал бы, как надо.Да, приложение «Социальный мониторинг» — это хорошее дело. Столько денег выкачать из москвичей – не шутка. Давно надо было дать понять, что, если нефть не приносит столько доходов, ее надо чем-то заменить. Точнее – кем-то.Эксперимент над москвичами показал, что из человека деньги можно качать ничуть не хуже, чем из скважин. А раз не хуже – опыт нужно передавать в регионы. Внедрять, так сказать, массово. Ибо пополнение бюджета – это святая обязанность каждого гражданина страны.Пусть даже и штрафами.Часть вырученных денег я бы в первую очередь пустил на создание еще одного мобильного приложения, подключенного к сайту госуслуг: «Социальный загон». И в этот загон поместить каждого. Законопослушные граждане проследуют в загон сами, непослушные будут помещены принудительно, да еще и штрафами отоварены. Бюджет – дело святое.Данный проект должен будет максимально облегчать жизнь граждан в условиях самоизоляции и периодов, максимально приближенных к… Ну не к боевым, а к упомянутым в Конституции. Чрезвычайные ситуации и все прочее, означенное в документе.А приложение должно само запрещать гражданину все, что ему не дозволено. И тем самым облегать ему/ей жизнь в условиях изоляции. Зачем тратить время на сайты, искать графики прогулок, коды, магазины в радиусе действия, если будет приложение, которое отследит местоположение человека и укажет ему, что надо делать?Или автоматически отправит уведомление о нарушении человеком границ резервации с выпиской штрафа.Вышел за границы загона – изволь получить штраф. И вообще, право на выгул надо заслужить. А то не совсем правильно получается, тут я с Собяниным согласен. Вот просто так все возьмут и пойдут гулять. Непорядок.Понятно, что в намордниках и перчатках. Жаль, лето на носу, неплохо было бы применить что-то типа защитных костюмов из нетканого полотна или гражданский вариант ОЗК, так называемый Л-1.Неплохо было бы перед выходом человеку сделать селфи в полном облачении, чтобы приложение отправило фото куда положено. И непременно с указанием метки геопозиционирования, сравнив ее с местом регистрации. И если не будет совпадать – повод для выписки штрафа налицо.Хорошо сразу организовать в приложении сдачу экспресс-экзаменов на знание правил поведения на улице и обязательный контроль лояльности. На всех уровнях. От главы администрации района до…Между прочим, сделать это довольно просто. Раз в неделю каждый гражданин записывает короткий видеоролик, в котором должен внятно аргументировать необходимость получения права на прогулки, и расписывается в уважении к властям. Ролик может быть проанализирован нейросетью или привлеченными специалистами на предмет искренности со всеми вытекающими последствиями.То есть если человек неискренен, то и гулять ему не обязательно. Может и дома посидеть, позаниматься самоподготовкой в условиях самоизоляции. А можно и штраф выписать. Мелочь, а бюджету приятно. А погулять нерадивый гражданин может и в другой раз.И еще одна мысль. Она из нашего прошлого, из тех самых годов, о которых сегодня принято вспоминать с осуждением. Однако…По аналогии с добровольными помощниками полиции, которые могут стать внештатными сотрудниками на бесплатной основе, надо набрать отдельные бригады информаторов по местам регистрации из числа пенсионеров.Назначить их старшими или заместителями старшего по подъезду с выделением оперативного канала мобильной связи для информирования участкового или иного сотрудника. Естественно, с выдачей характеристик на всех жильцов, на основании которых будет выдаваться право на прогулки и посещение дальних магазинов.Кстати, полиции будет полезен такой объем информации, из которого можно выделить весьма важную информацию о проживающих в домах наркоманах, алкоголиках и проститутках.Кстати, о проститутках. Тоже немаловажный момент. Выделение их в список самозанятых с выдачей им разрешений на работу с почасовой дезинфекцией и обязательно с применением масок. Как они будут оказывать услуги в масках – это вопрос, который стоит отдельно продумать, но он должен быть решен.И с полиции надо снять тот объем работы, который на них обрушили. Потому что пока полицейские и росгвардейские по маршруткам ведут разъяснительную работу о необходимости всем ходить в нам… в масках, нежелающие самоизолироваться криминальные элементы спокойно угоняют машины и причиняют иные ущербы гражданам.А ловить их некогда, потому что соблюдение масочных режимов в стране наполняет… Конечно, не деньгами карманы владельцев масочных фабрик, а сердца уверенностью в завтрашнем дне.Но вернемся к прогулкам. Это, как заметил Собянин в докладе Путину, вопрос серьезный. И прогулка на свежем воздухе – вещь, которую надо заслужить.Соответственно, в докладах старших по подъездам и приложении стоит учитывать не только соблюдение режима самоизоляции и нравственные моменты. Однозначно стоит лишить права на прогулки всех, у кого есть задолженность по ЖКХ. Базы должников по ЖКХ надо синхронизировать с программой «Социальный загон», что станет дополнительным стимулом к исполнению гражданами своих обязанностей по оплате ЖКХ.Ну и, естественно, у кого плохие характеристики от МВД, от старших по подъезду, тоже могут только мечтать о прогулках. Либо улучшить свою репутацию путем внесения денежных взносов в бюджет. Он, бюджет, в таких сложных условиях сам собой не наполнится, понимать надо.И вообще, чем больше людей окажется взаперти, тем лучше. Всех должников надо запереть и так держать, пока все не оплатят. А чтобы не успевали оплачивать, надо еще постоянно штрафовать.Но даже тем, кто заслужит право на прогулки, не стоит расслабляться. Три раза в неделю – это довольно много. В принципе, достаточно одного раза. Все следующие или в качестве поощрения, или за деньги. У нас же не тюрьма в конце концов, правильно? У нас свободная и демократическая страна.И гулять не просто в соответствующее время, но раздельно. По одной стороне мужчины, а по другой – женщины. Если гулять парами, у отдельных морально нестойких граждан могут возникнуть желания, которые побудят их снять перчатки или маску.Если кто-то думает, что это какое-то угнетение – нет. Это забота о гражданах и их здоровье. Надо понимать. А то начнется на свежем и пьянящем воздухе неконтролируемая передача вирусов от одного человека к другому… Ради чего тогда все радение властей законодательных и исполнительных?Обязательно граждане должны предоставлять маршруты своих прогулок. В электронном виде, наносить на карту в программе, а программа будет отслеживать точность исполнения маршрута. И каждое отклонение более чем на 3—4 метра должно учитываться и опять-таки штрафоваться.Ну правда, разве это нормально? Если каждый гражданин великой России начнет гулять там, где ему вздумается, мы так можем докатиться до анархии! Ложное, трижды ложное чувство свободы не принесет ничего, кроме проблем. Граждане станут трудноуправляемы, у них в головах начнут возникать мысли, и, не побоюсь этого страшного слова, сомнения в том, что все делается для их блага!А вот это уже опасно. Это уже может раскачать Россию и дать шанс нашему страшному и злейшему врагу – Либералу. А что может натворить он, мы все прекрасно знаем. И допустить этого не имеем права.Жаль, конечно, что такой эксперимент скоро закончится. Думаю, числу к 20-22 июня. Чтобы можно было спокойно объявить о полной победе над вирусом в России и спокойно провести парад.И жаль, что я не Собянин. Мог бы развернуться по полной программе. И бюджет бы наполнил так, что через край бы хлынуло, и народ бы подтянул в плане сознательности. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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