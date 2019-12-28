Жаль, что мне не двенадцать! Конструкторы военной техники























































Когда я увидел эту диораму в витрине магазина игрушек на краковском вокзале, я пожалел, что мне не двенадцать лет. Сказать, что я был зачарован, это значит ничего не сказать. На полосе в несколько метров из элементов конструктора "Лего" была собрана целая батальная сцена: самоходка "Хэлкет" целилась в "Хетцер", а из за бархана выезжал БТР "Ганомаг", немецкий офицер из "Кюбельвагена" указывал рукой вверх, а там "Мустанг" заходил в хвост "Юнкерсу"… А чуть поодаль на синих элементах приготовился к торпедной атаке "Шнельбот"… И что-то еще, и все такое похожее, настоящее, узнаваемое!Что же это за "Лего" такое? Почему я его раньше не встречал? Ведь сколько раз покупал сыну, детям товарищей на подарок. И я переступил порог магазина. Длинные ряды полок были уставлены большими коробками с привычными наборами конструкторов, но среди них не было ни танков, ни самолетов, ни кораблей! В смысле тех, что стояли на витрине.Лишь пройдя до самого конца зала, я заметил иные коробки. Там военной техники было еще больше! Но шли они уже под иной торговой маркой — "COBI".Я ходил между стеллажами, брал некоторые коробки в руки, вчитывался в латиницу. Подошла миловидная продавщица и спросила:— Могу ли я чем-нибудь вам помочь?— А чьи эти конструкторы? Польские?— Так. — Девушка улыбнулась.Сын уже вырос. Дети товарищей тоже. А покупать себе… Скажу честно — пожадничал. Не так уж и много было выделено командировочных, чтобы тратить их на игрушки. Вздохнув, я поставил коробку на полку и вышел из магазина.Это было два года назад. А вот несколько дней тому вышли с женой из автобуса. Стали переходить на другой автобус, и я специально свернул к магазину — и с сожалением увидел, что магазин съехал, а вместо диорамы наклейка "Сдается". Теперь жалею, что не догадался тогда сделать фото на память…Ну а для читателей "Военного обозрения" нашел в Интернете фото конструкторов "COBI" в коробках и уже собранных.