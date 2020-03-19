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Жадность нового покровителя Владимира Зеленского, олигарха Рината Ахметова, мешает наладить отношения с Россией

19 марта 2020, 14:35  •  38 • Украина
Кукловод украинского президента миллиардер Игорь Коломойский руководствуется римской максимой – разделяй и властвуй. Раньше он «разделял» своего протеже Зеленского с миллиардерами Хорошковским и Пинчуком, а теперь, после изгнания ставших токсичными «соросят» Пинчука из правительства, нашёл себе нового партнёра в лице Ахметова. С потерей родовой вотчины, Донбасса, Ахметов лишился и части своих богатств, и теперь спешно пытается отыграть потери, тесня конкурентов, российских поставщиков угля.
Новый премьер Шмыгаль на днях ввёл для российских поставщиков угля и электроэнергии 65-процентную пошлину. Подаётся это как патриотическая инициатива правительства. На деле же происходящее – очередной коррупционный «распил». Компании Ахметова добывают 80 процентов украинского угля. И значительную часть электроэнергии украинские тепловые электростанции, принадлежащие тому же Ахметову, вырабатывают из ахметовского же уголька. Их доля составляет 65 процентов на рынке Украины. Потому-то Ахметову и невыгодны российские поставки угля, который к тому же вдвое дешевле ахметовского. К чему Ахметову российские конкуренты, если почти весь уголь в стране продаёт его ДТЭК, причём львиную долю – своим же ТЭС?! В результате стоимость электроэнергии на Украине, пожалуй, самая высокая в Европе – даже выше чем в Германии и Великобритании, не говоря уже о Венгрии и Словакии, где электричество почти вдвое дешевле. «Зато у Ахметова (и значит у Шмыгаля) самая высокая прибыль, - негодует депутат Верховной Рады Александр Дубинский. - «ДТЭК Павлоградуголь» - основной угледобывающий актив Ахметова за 2019 год показал чистую прибыль 6,7 миллиардов гривен. Ещё 3,5 миллиарда прибыли у «ДТЭК Трейдинг» - компании, которая покупает уголь у шахт Ахметова и продает его ТЭС Ахметова. И эта прибыль станет ещё больше из-за того, что у ДТЭК монополия (90 процентов добычи угля в стране и 63 процента тепловой генерации)».
Таким образом, Ахметов получит желаемое – в ущерб российским поставщикам. Но как это откликнется в рамках переговорной связки «Ермак – Козак»? Ведь достигнутые договорённости об урегулировании на Донбассе увязываются со множеством факторов, в том числе и с таким немаловажным, как российские поставки на Украину. А тут вдруг – грабительские пошлины! Ну и как в такой ситуации выпрашивать у Москвы 7 миллиардов, чтобы привести в чувство украинскую экономику?! Украинские олигархи пообещали (но не дали!) Зеленскому всего 500 миллионов, Европа вообще приостановила финансирование. Кто даст денег, чтобы сохранить украинское государство? Теперь уже точно – не Россия.

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