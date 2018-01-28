Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Йемене сепаратисты захватили правительство
Украинская наука в 28 минутах
Наводнение в Париже: Лувр затоплен, метро не работает, крысы атакуют город
В Литве отказались от антивирусов Касперского
Главная / Украина

Зерно сомнений: в Минсельхозе США заявили о повышении производства пшеницы и кукурузы в Крыму и о снижении — на Украине

28 января 2018, 15:39  •  382 • Украина
Министерство сельского хозяйства США посчитало урожай пшеницы и кукурузы в Крыму отдельно от Украины. Сотрудники ведомства обнаружили положительную динамику по сбору этих видов зерновых на российском полуострове. В то же время на соседней Украине урожай пшеницы и кукурузы за прошедший год снизился. При этом в американском Минсельхозе заявили, что украинцы стали потреблять меньше зерновых, — это объяснили «устойчивым ростом зарплат». С чем связано повышение урожайности зерновых культур в Крыму и действительно ли продукты питания стали доступнее для жителей Украины — в материале RT.
 
РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

По информации Министерства сельского хозяйства США, в Крыму за 2017 год произошёл рост производства зерновых культур. Так, урожай пшеницы увеличился на 13% по сравнению с 2016 годом, а урожай кукурузы — более чем на треть.

Примечательно, что американский Минсельхоз посчитал крымский урожай отдельно от Украины.

«По данным, имеющимся в распоряжении Службы сельского хозяйства зарубежных стран (Министерства сельского хозяйства США. — RT) в Киеве, производство зерна на Крымском полуострове оценивается следующим образом: пшеница — 870 тыс. тонн (на 13% больше, чем в прошлом году); кукуруза — около 7 тыс. тонн (на 33% больше, чем в прошлом году)», — говорится в документе.

В то же время динамика роста урожая пшеницы и кукурузы на Украине в прошедшем году оказалась отрицательной. Снижение объёмов производства этих видов зерновых объясняется Минсельхозом США, в частности, неблагоприятной погодой.

«По данным доклада Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от декабря 2017 года, украинские фермеры собрали урожай: пшеницы — 26,1 млн тонн (на 2% меньше, чем в предыдущем году); кукурузы — 25,2 млн тонн (на 13% меньше, чем в предыдущем году)», — сообщается в отчёте Минсельхоза США.

Также на Украине снизился сбор урожая ячменя на 14%, в то время как в Крыму этого зерна по сравнению с показателями прошлого года собрали на 7% меньше. Украине удалось увеличить сбор лишь одного вида зерновых — ржи — на 23%. В Крыму этот показатель остался неизменным. 

По прогнозам ведомства, производство зерновых культур на Украине будет снижаться, так как потенциальные площади для зерна заняты посевами подсолнечника и соевыми бобами, что не позволяет фермерам расширять территорию для посадки зерна.

Генеральный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в разговоре с RT отметил, что пшеница и кукуруза имеют первостепенные позиции для Украины. Однако, как сообщается в отчёте американского Минсельхоза, именно по этим видам зерна наблюдается снижение. Рожь, по которой Украине удалось добиться увеличения урожая, никогда не была основной для страны и не отражает тенденции, отметил эксперт.

«Рожь для Украины — это третьестепенная позиция. Она не сильно распространена. Первая — это кукуруза по объёмам производства, на втором месте — пшеница. Ржаной хлеб для Украины никогда не был основным, основной — это белый пшеничный хлеб. Когда у вас низкая база, то увеличение площадей сразу сказывается на производстве. Взять, например, такую тоже не столь важную для Украины культуру, как гречиха. Увеличили они площадь под гречиху — получили рост производства. Здесь небольшой структурный манёвр со стороны сельхозпроизводителей приводит к тому, что эти позиции могут динамично меняться в ту или иную сторону», — сообщил эксперт.

  • Разгрузка железнодорожного вагона с зерном
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

Не учли инфляцию

Власти Крыма прокомментировали план Авакова создать украинскую дорожную полицию на полуострове

Также Минсельхоз США сообщил о том, что на Украине снижается потребление продуктов из зерна. Одним из факторов снижения потребления зерновых культур на Украине называется изменение структуры потребления украинцев, которые якобы переходят с хлеба на молоко и мясо из-за «стабильного роста зарплат».

«Сокращение продовольственного потребления зерновых (главным образом пшеницы) на Украине обусловлено главным образом двумя факторами: 1) устойчивое снижение населения страны; 2) смещение структуры потребления продуктов питания от потребления преимущественно хлеба и хлебобулочных изделий в пользу увеличения доли более дорогостоящей мясо-молочной продукции в результате устойчивого роста средней зарплаты», — отмечается в документе.

Однако в докладе не учитывается, что вместе с зарплатами на Украине большими темпами растёт инфляция, которая влияет на рост цен. По данным Государственной службы статистики Украины, среднегодовая инфляция в стране в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) достигла 14,4%. В 2016 году инфляция в стране составляла 13,9%. Отметим, что изначальный прогноз Нацбанка Украины по уровню инфляции на 2017 год составлял 8%.

По информации статистического ведомства, с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года хлеб на Украине подорожал на 18,4%, мясо — на 30,1%, молоко — на 28,2%, яйца — на 37%, овощи — на 37,6%, масло — на 29,1%. При этом расходы сельхозпроизводителей также выросли на 22,8% в 2017 году, что тоже влияет на урожай.

Как ранее заявлял министр социальной политики Украины Андрей Рева, средняя зарплата в стране в 2017 году выросла на 37%. При этом рост реальных зарплат составил 18,9%.

Крымский рекорд

«Борьба Порошенко и Авакова»: как в МВД Украины обнаружили пропажу $2,8 млн

В свою очередь, в 2017 году в Крыму собрали рекордный урожай зерна. Как сообщали в Минсельхозе РФ, в конце августа фермерам удалось собрать 1,7 млн тонн зерна. Подобного результата по сбору зерновых в регионе не было восемь лет. В 2016 году крымским фермерам удалось собрать 1,4 млн тонн зерна.

В ноябре прошлого года на встрече с иностранными журналистами глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республика хочет добиться показателей по сбору зерновых в 3 млн тонн в год.

«Мы боремся сегодня за то, чтобы выйти на уровень производства сельхозпродукции 1989 года по большому счёту. Мы в том году получили урожай зерновых 1,5 млн тонн. При Украине в Крыму такого никогда не было — больше 900 тыс. тонн никогда не собирали. А в 1989 году урожай зерновых в Крыму был 3 млн тонн, практически в два раза больше», — сказал Аксёнов.

  • Сергей Аксёнов
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Председатель комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Государственного совета Республики Крым Игорь Буданов в разговоре с RT отметил, что на рост урожая зерна повлияли завезённые с материковой части России семена.

«В первую очередь это элитные сорта зерна, которые используются при посадке. Они были ввезены с материковой России. Кроме того, земли не так много обрабатывалось, земля пустовала определённое время, сегодня она отдохнула и даёт хорошие результаты. Никаких удобрений сверхъестественных никто не добавляет, только то, что необходимо растениям», — сообщил председатель комитета.

В Крыму назвали популизмом слова депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров

В свою очередь, глава аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что рост урожая пшеницы в Крыму произошёл в связи с изменением структуры посевов.

«Если раньше украинский Крым ориентировался на производство риса и был рисовой житницей Украины, то теперь в Крыму от риса практически отказываются. Рис — это самая влаголюбивая культура, и требуется много влаги для его производства. В Крыму есть проблемы с орошением. В связи с этим в последние годы в Крыму произошли структурные изменения посевов. Делают упор на озимую пшеницу, озимые осадки достаточные, чтобы получить высокий урожай. Этот структурный манёвр привёл к тому, что урожайность в целом зерновых и рост производства получились более высокими. Но отказ от риса в Крыму никак особо не влияет на российский рисовый баланс, потому что в России основная житница риса — это Краснодарский край, который даёт примерно 90% всего риса», — сообщил эксперт.

Также Сизов подчеркнул, что сейчас Крым более чем обеспечен зерном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

382
Источник
Похожие новости
27 января 2018, 18:24
Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в США
27 января 2018, 18:24
Новак заявил, что санкции США не нанесут вреда энергетике РФ
28 января 2018, 12:24
В Крыму назвали популизмом слова депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров

27 января 2018, 20:09
«Легализация противоправных действий Киева»: в России назвали цель закона о реинтеграции Донбасса
27 января 2018, 16:54
Власти Крыма прокомментировали план Авакова создать украинскую дорожную полицию на полуострове
27 января 2018, 03:54
Бандера вне закона: как запрет украинского национализма в Польше может повлиять на отношения Киева и Варшавы
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
28 января 2018, 09:24
Киев нашёл на кого списать все неудачи Украины в Европе
28 января 2018, 06:09
Украинские националисты жаждут расправы над главой МИД Украины
28 января 2018, 06:09
Начинайте готовиться: Глава МВД Украины пообещал бросить полицейских на покорение Дон...
28 января 2018, 12:39
Наводнение в Париже: Лувр затоплен, метро не работает, крысы атакуют город
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 января 2018, 05:39
Чего не поняли необандеровцы в Раде: Закон о реинтеграции – это игра Москвы
25 января 2018, 16:24
На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
26 января 2018, 08:39
Опыт боёв в Сирии: как русские научили сирийских танкистов воевать
23 января 2018, 18:39
«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана
23 января 2018, 09:09
Америка доигралась: русско-китайский военный союз выходит на повестку дня
24 января 2018, 17:39
Михаил Делягин: Запад нам готовит государственный переворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.