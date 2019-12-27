«Зеркальный подход никто не отменял»: в России предупредили об ответе на санкции США против «Северного потока — 2»

Россия зеркальным образом ответит на санкции, которые США ввели против строительства «Северного потока — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Соединённые Штаты приняли оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены рестрикции в отношении европейских компаний, участвующих в реализации проекта. В Кремле подчеркнули, что, несмотря на ограничительные меры, строительство газопровода будет завершено. На данный момент осталось уложить менее 160 км труб. По мнению экспертов, Вашингтон не сможет повлиять на строительство «Северного потока — 2» и только ухудшит отношения с европейскими странами.

Россия зеркально ответит на американские санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады, — сказала она. — К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял».

По словам Захаровой, вызывает вопросы, как политика США соотносится с международным правом и принципами свободной конкуренции.

«Ещё 10 лет назад нам говорили, что ни в коем случае нельзя связывать энергетическую составляющую с политикой, это две разные опции. Не дай бог, Россия увяжет свои национальные интересы или международные подходы с энергетическим сектором, это нельзя. А сейчас оказывается, что не то, что можно, но и нужно так делать, с точки зрения Вашингтона», — констатировала дипломат.

Напомним, речь идёт о санкциях против иностранных компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, проходящему по дну Балтийского моря. Конгресс США внёс рестрикции в проект оборонного бюджета на 2020 год, а в конце декабря президент Дональд Трамп его подписал.

Таким образом Вашингтон рассчитывает остановить стройку — европейским компаниям, участвующим в укладке труб, угрожает блокировка транзакций и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. Например, речь идёт о швейцарском предприятии Allseas, чьё судно занято в этом проекте. На данный момент компания приостановила работу.

О том, что Россия может ответить на американские санкции, ранее говорили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответные меры будут введены тогда, когда это будет в большей степени соответствовать интересам Москвы.

«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, — пояснил он. — Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам».

При этом остановить строительство «Северного потока — 2» США при помощи санкций не смогут, отметил 26 декабря Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что у России есть свой трубоукладчик.

«Конкретику я вам давать не буду, — сказал он журналистам. — Но действительно есть определённые мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе».

О том, что санкции не помешают построить «Северный поток — 2», сообщил и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», — сказал он в интервью РБК.

Строительство газопровода находится на финальной стадии, остановить его у США не получится, отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В разговоре с RT он отметил, что отношения между Европой и США — единственное, что окажется под ударом.

«Точка невозврата преодолена. Санкции, этот диктат со стороны Вашингтона, ударят лишь по трансатлантическим отношениям, ещё в большей степени раскалывают разобщённый Запад», — отметил он.

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«Серьёзная проблема для всего мира»

Санкции США беспокоят не только Россию, но и весь мир, отметил в интервью RT министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о строительстве «Северного потока — 2».

«Я бы хотел привлечь ваше внимание к проблеме экстерриториальных санкций со стороны США. Это серьёзная проблема для всего мира; так считаем не только мы, но и европейцы. Например, недавно в рамках российско-французской межправительственной комиссии мы обсудили этот вопрос с министром экономики и финансов Бруно Ле Мэром», — сказал Орешкин.

По словам российского министра, Ле Мэр открыто заявил, что «подобные действия со стороны Соединённых Штатов неприемлемы».

Со схожей позицией выступала и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин выступает против практики экстерриториальных санкций.

«Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времён вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема​​​. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока — 2», — приводит её слова РИА Новости.

Характер таких заявлений нетипичен для отношений Германии и США, а потому можно говорить о серьёзном влиянии санкций, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Сами заявления достаточно резкие и неприемлющие американскую позицию — это уже серьёзная вещь в отношениях между давними союзниками, — сказал он RT. — Я не думаю, что Германия будет вводить ответные санкции, но недовольство растёт и оно становится очевидным. США, в конце концов, должны будут понять, что есть пределы их агрессивной политики».