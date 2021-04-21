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«Зеркальный ответ на враждебные действия»: Россия объявила десять дипломатов США персонами нон грата
21 апреля 2021, 23:40 • 110 • В мире
Россия объявила десять дипломатов США персонами нон грата, они должны покинуть страну до 21 мая. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве уточнили, что в министерство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в РФ Барт Горман, которому вручили соответствующую ноту. Мера стала ответом на односторонние санкции против России, введённые Вашингтоном 15 апреля. В МИД назвали поведение Вашингтона агрессивным, и добавили, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений целиком лежит на Соединённых Штатах.
РИА Новости © Gettyimages.ru
Россия объявила десять дипломатов США персонами нон грата, они должны покинуть страну до 21 мая. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве уточнили, что 21 апреля в министерство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в РФ Барт Горман, которому была вручена соответствующая нота.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США.
Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Согласно документу, ограничительные меры были введены в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, ещё пять физических лиц и три российские организации попали под санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Также Соединённые Штаты объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
Помимо этого, США запретили своим банкам и другим финансовым институтам напрямую приобретать облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в министерство был вызван посла США в Москве Джон Салливан, а также подчеркнула, что ответственность за ухудшение отношений целиком лежит на Соединённых Штатах.
«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.
16 апреля в МИД сообщили об ответных мерах на действия США. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть территорию России, а ещё восемь высокопоставленных чиновников будут включены в ответный санкционный список.
Помимо этого, МИД заявил об ограничении практики задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств — по новым правилам в год на основе взаимности будет выдаваться до 10 таких виз. Также ведомство прекратило практику найма американскими дипмиссиями российских граждан в качестве административно-технических работников.
Кроме того, в МИД заявили о прекращении действия двустороннего Меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», из чего следует остановка деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.
Вместе с тем помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций. Напомним, что российский посол Анатолий Антонов находится в Москве с марта, где также проводит консультации по вопросу состояния отношений между Москвой и Вашингтоном.
Как подчеркнули в МИД, риторика Вашингтона показывает, что США не ценят сдержанность, которую проявляла Москва, несмотря на градус напряжённости между государствами.
«Данные шаги — лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей», — предупредили в ведомстве.
20 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послы России и США смогут вернуться к работе в своих диппредставительствах, когда это будет целесообразно для развития двусторонних отношений.
Песков уточнил, что в отношении российского посла решение будет принимать президент России. Представитель Кремля добавил, что рекомендации отправиться на консультации в Вашингтон, озвученные Юрием Ушаковым на встрече с Джоном Салливаном, не выходят за рамки Венской конвенции.
«Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических отношениях. Безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается», — приводит его слова ТАСС.
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