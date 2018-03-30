«Зеркальные, но не только»: Лавров рассказал об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов

60 сотрудников дипломатического корпуса США должны покинуть территорию России в недельный срок. Кроме того, Москва отзывает согласие на работу генконсульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге. Зеркальные меры будут приняты также против всех западных стран, которые выслали российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипаля. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Москва предложила созвать внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери. Между тем в Госдепартаменте США уже заявили, что Вашингтон считает решение российских властей неоправданным и оставляет за собой право на дальнейшие действия.

В ответ на действия западных стран, связанные с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, Россия примет зеркальные меры, однако не ограничится ими. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Москве.

«Меры будут зеркальными, но не только. Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашён в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — рассказал Лавров.

В отношении остальных стран будут приняты аналогичные зеркальные меры в том, что касается числа высылаемых из страны дипломатов.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не намерена исключительно реактивно реагировать на «абсолютно неприемлемые» действия, предпринимаемые в её адрес «под жесточайшим давлением Соединённых Штатов и Великобритании» под предлогом так называемого дела Скрипаля. По словам главы МИД, Россия намерена установить истину в этом вопросе.

«Для того чтобы добиться нормального разговора, для того чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщённом виде», — заявил министр.

«Изо ста подозрений никогда не составится доказательства»: Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского «Рассчитываю, что наши западные партнёры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что всё происходящее — это затеянная грубейшая провокация», — добавил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства назвал сам факт вынесения вердикта по делу Скрипаля рядом западных правительств задолго до завершения расследования инцидента в Солсбери глумлением над международным правом.

Вместе с тем дипломат рассказал, что британские власти в четверг, 29 марта, наконец сообщили российской стороне о состоянии здоровья одной из пострадавших в результате отравления — Юлии Скрипаль.

«Она, как они написали, быстро идёт на поправку. И мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии как к российской гражданке», — отметил министр.

Он также выразил надежду на то, что Лондон сможет выполнить свои обязательства по консульской конвенции и по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Reuters

«Исходя из принципа взаимности...»

Подробнее о принимаемых в отношении Вашингтона мерах послу США в Москве Джону Хантсману лично сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он передал американскому дипломату ноту протеста по поводу «возмутительных и необоснованных требований» американских властей о высылке из Соединённых Штатов 60 сотрудников российского дипкорпуса, а также о закрытии генконсульства в Сиэтле.

«Исходя из принципа взаимности в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении МИД.

Указанные дипломаты в недельный срок — до 5 апреля 2018 года — должны покинуть территорию Российской Федерации.

Помимо этого у американской стороны отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства в Санкт-Петербурге. Представители Соединённых Штатов должны полностью освободить предоставленное им для размещения этого учреждения административное здание не позднее 31 марта.

На днях посольство России в Вашингтоне организовало в соцсетях голосование, по итогам которого большинство пользователей также выступили за закрытие американской дипмиссии в Санкт-Петербурге.

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