Зеркальность против солидарности: Россия высылает дипломатов 24 западных стран

В пятницу послов 24 государств вызвали в МИД России. Им вручили ноты протеста и объявили об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией по делу Скрипалей. Сотрудники дипмиссий этих стран должны в кратчайшие сроки покинуть территорию России. При этом во внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули, что Москва готова к «предметному и ответственному взаимодействию» с Лондоном в расследовании инцидента в Солсбери. О новом витке дипломатического противостояния — в материале RT.

Главы 24 аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий в пятницу, 30 марта, были вызваны в здание МИД России на Смоленской площади. Послам вручили ноты протеста и объявили об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования... о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД.

Всего территорию России должны покинуть 59 дипломатов из Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

«С учётом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Отдельно нужно сказать о дипломатических мерах, принятых против Великобритании, чей посол Лори Бристоу одним из первых прибыл в российский МИД. Лондон должен в течение месяца привести численность своего дипломатического корпуса в России в соответствие с количеством сотрудников российских дипмиссий в Туманном Альбионе.

Главу посольства вызвали в МИД России и заявили ему решительный протест в связи с «провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».

«Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путём соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — говорится в сообщении МИД.

При этом точное число сотрудников британского дипкорпуса, которые должны к концу апреля покинуть территорию России, пока не названо. Напомним, власти Соединённого Королевства объявили персонами нон грата 23 российских дипломата.

Во внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули, что Москва готова к «предметному и ответственному взаимодействию» с Лондоном как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе. Такая работа должна привести к «установлению истины, поиску и нахождению лиц», причастных к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

РИА Новости

«Конкретные вопросы»

Накануне, 29 марта, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия предложила 4 апреля созвать внеочередную сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По словам министра, в ходе этой встречи Москва намерена предъявить «конкретные вопросы», которые уже не раз задавались.

«Рассчитываю, что наши западные партнёры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что всё происходящее — это затеянная грубейшая провокация», — отметил Лавров.

В пятницу стало известно, что российское предложение было принято, заседание исполнительного совета ОЗХО должно быть назначено на 4 апреля, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что посол Соединённых Штатов в Москве Джон Хантсман был вызван в МИД 29 марта, где ему вручили требование о высылке 58 сотрудников посольства в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того, у американской стороны отозвано разрешение на функционирование генконсульства в Санкт-Петербурге.

Процесс закрытия диппредставительства, помещения которого должны быть освобождены не позднее 31 марта, проходил в пятницу без особого ажиотажа. По сообщению РИА Новости, возле здания в основном дежурили представители прессы и несколько полицейских.

Сотрудники дипмиссии на Фурштатской улице выносили из здания коробки, пакеты, мешки и мебель. Территорию генконсульства под прицелами телекамер также покидали автомобили с дипломатическими номерами.

Не обошлось и без чисто человеческого эпизода. В середине дня курьер привёз к зданию консульства 21 коробку с пиццей. Один из сотрудников дипмиссии вышел встречать его со внутреннего двора с тележкой, на которую и погрузил привезённые коробки.

РИА Новости

«Не отвечать нельзя»

Неизбежными назвал принятые российской стороной дипломатические меры член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. При этом в беседе с RT он вновь обратил внимание на правовое искажение, возникшее из-за того, что обвинительный вердикт в адрес России по делу Скрипаля был вынесен западными странами задолго до окончания официального расследования.

«Зеркальные меры были неизбежны — это общепринятая дипломатическая практика. В случае высылки наших дипломатов высылается такое же количество сотрудников дипмиссии той страны, которая это сделала. Другое дело, что сама постановка вопроса о том, что якобы российское государство что-то нарушило и за это его нужно наказать, совершенно не соответствует международному праву. Следствие по делу Скрипаля ещё не закончено, поэтому всё это лишь инсинуации и домыслы в рамках ведения информационной войны против нас», — сказал он.

Собеседник RT добавил, что Россия вынуждена отвечать на недружественные действия, но сама ситуация возникла «из-за недостатка суверенитета и самостоятельности стран», принявших решение о высылке российских дипломатов.

«Полагаю, что такое незначительное количество дипломатов, которое выслали европейские страны, — это для галочки. Они не могли отказать требованию США и Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств, но при этом хотели бы сохранять отношения с Россией. Надеюсь, что этот инцидент существенным образом не повлияет на наши двусторонние связи с теми государствами, чьих дипломатов мы высылаем», — заключил депутат.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в разговоре с RT выразил мнение, что напряжение в отношениях с Западом, скорее всего, будет только усиливаться.

«Обмен дипломатическими «любезностями», которые выглядят как высылка российских дипломатов из разных стран и симметричный ответ России, — это, к сожалению, всего лишь начало политической конфронтации. Нас ждёт впереди ещё давление по другим направлениям. В первую очередь — попытки экономически повлиять на Россию. Тереза Мэй уже сейчас обсуждает различные меры: от пересмотра инвесторских виз до запрета продавать в Лондоне российские евробонды», — отметил он.

При этом политолог констатировал, что Россия будет вынуждена отвечать на любые недружественные шаги Запада, несмотря на отсутствие рациональных причин для эскалации ситуации.

«Поскольку мотивы этого давления политические, то есть не существует никаких рациональных причин для эскалации, то я думаю, что ещё достаточно длительное время нас ждёт подобная активность в различных направлениях. И Россия будет отвечать. Не отвечать нельзя, поскольку российская сторона не должна давать повода к изоляции. Но отвечать асимметрично тоже нельзя, потому что любое действие России будет воспринято как повод для ещё большей агрессии. Поэтому стоит находиться в рамках определённой разумности, которую, мне кажется, соблюсти пока удаётся», — заключил Асафов.