«Зеркально и адекватно»: Захарова рассказала об ответе России на санкции США

Ответ России на новые санкции США будет, как всегда, адекватным и зеркальным. Это не выбор Москвы, а реакция на действия Вашингтона, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что ведомство обычно не комментирует процесс принятия решений по ответным действиям на иностранные санкции. Вместе с тем Захарова заверила, что какое бы решение ни было принято, оно будет зеркальным и адекватным.

«Подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает инициативно, а исключительно только в ответ», - сказала на брифинге представительница МИД.

Напомним, что речь идет о санкциях США, которые были введены против России 22 августа. Формальным поводом стало отравление британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте этого года. США и Великобритания обвиняют в инциденте Россию, однако не предоставили ни единого доказательства причастности к делу Москвы и даже не допустили к расследованию российских специалистов.