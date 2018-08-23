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«Зеркально и адекватно»: Захарова рассказала об ответе России на санкции США

23 августа 2018, 21:09  •  111 • Политика
МИД РФ пообещал США адекватный ответ на новые санкции.
Ответ России на новые санкции США будет, как всегда, адекватным и зеркальным. Это не выбор Москвы, а реакция на действия Вашингтона, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что ведомство обычно не комментирует процесс принятия решений по ответным действиям на иностранные санкции. Вместе с тем Захарова заверила, что какое бы решение ни было принято, оно будет зеркальным и адекватным.
«Подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает инициативно, а исключительно только в ответ», - сказала на брифинге представительница МИД.
Напомним, что речь идет о санкциях США, которые были введены против России 22 августа. Формальным поводом стало отравление британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте этого года. США и Великобритания обвиняют в инциденте Россию, однако не предоставили ни единого доказательства причастности к делу Москвы и даже не допустили к расследованию российских специалистов.

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