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«Зеркально и адекватно»: Захарова рассказала об ответе России на санкции США
23 августа 2018, 21:09 • 111 • Политика
МИД РФ пообещал США адекватный ответ на новые санкции.
Ответ России на новые санкции США будет, как всегда, адекватным и зеркальным. Это не выбор Москвы, а реакция на действия Вашингтона, пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что ведомство обычно не комментирует процесс принятия решений по ответным действиям на иностранные санкции. Вместе с тем Захарова заверила, что какое бы решение ни было принято, оно будет зеркальным и адекватным.
Напомним, что речь идет о санкциях США, которые были введены против России 22 августа. Формальным поводом стало отравление британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте этого года. США и Великобритания обвиняют в инциденте Россию, однако не предоставили ни единого доказательства причастности к делу Москвы и даже не допустили к расследованию российских специалистов.
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