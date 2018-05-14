Зеппельт — мелкая сошка в большой игре

В Германии забыли, что кроме «свободы слова» есть ещё ответственность за слово

Кто бы мог подумать, что отказ в визе всего одному немецкому журналисту раздуют в сенсацию? МИД РФ не дал согласия корреспонденту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту на приезд в Россию на чемпионат мира по футболу. Всем, кто не забыл недавний допинговый скандал, это имя известно. Именно этот неутомимый журналист устраивал «расследования» злоупотреблений допингом в России, которые в его изложении потрясали нормальный рассудок.

Зеппельта можно назвать флагманом в шквале обвинений против российского спорта, который вылился в отстранение российской команды от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Сегодня судебные иски спортсменов приводят к пересмотру принятых WADA решений. С них снимают обвинения за недоказанностью, и речь о повальном допинге больше не идёт. Однако дело сделано. По международному авторитету российского спорта нанесен сильнейший удар, и одной из главных ударных сил были фильмы Зеппельта. Правда, никаких настоящих расследований этот изыскатель не проводил. Все его материалы касательно «русского допинга» основывались на показаниях перебежчиков – супругов Степановых и бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Родченкова. Показания эти порой носили характер болезненного бреда, но, несмотря на это, были использовались в травле российской олимпийской команды Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Прошло совсем немного времени, и оказалось, что как Степановы, так и Родченков действовали в собственных корыстных интересах и доказательствами своих выдумок не располагали. Из этого следует и вывод о том, насколько добросовестными были «расследования» Зеппельта. Использование непроверенной информации в мировых СМИ является делом обычным, и всё бы ничего, если бы эти выдумки не были взяты на вооружение.

МИД России не впустил Зеппельта на ЧМ-18 не за то, что он писал правду, а за то, что из под его пера вышла кривда, проданная ему авантюристами. Видимо, в Германии забыли, что кроме «свободы слова» есть ещё ответственность за слово. Если журналист решается писать непроверенную и малодостоверную информацию, он должен понимать, что это чревато наступлением последствий. Для Зеппеля последствия наступили в виде отказа в визе на въезд в РФ.

И тут в дело включилась западная пропагандистская машина. Дружный хор радетелей за «свободу слова» принялся делать из Зеппельта мученика, страдающего от происков российского «царства тьмы».

«Федеральное правительство жестко критикует отказ в визе допинговому эксперту АРД Хайо Зеппельту», – заявил парламентский секретарь МВД ФРГ Штефан Майер. – Я лично вообще не могу понять, как российское правительство решило не впускать, бесспорно, одного из самых профессиональных журналистов на чемпионат мира. Это очень плохой предвестник для объективного и независимого информирования в рамках чемпионата мира».

«Россия должна аннулировать это решение, – потребовал председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген, – иначе возникает обоснованное подозрение, что у России есть что скрывать или она имеет проблемы с прозрачностью судейства и честной игрой, или и то и другое вместе».

«Запрет на въезд журналистам является нарушением свободы слова. Россия должна это решение пересмотреть и исправить», – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Этот запрет показывает, в какой стране состоится ЧМ», – возвестила председатель партии зелёных Анналена Баербок, потребовавшая, чтобы к проблеме подключился немецкий футбольный союз (DFB).

«Репортёры без границ» также выразили своё возмущение и потребовали, чтобы ФИФА «заклеймила Россию и добилась въезда Хайо Зеппельта на ЧМ». Председатель Немецкого союза журналистов Франк Юбералль заявил: «Все это является гигантским ограничением свободы слова и показывает, что русское правительство продолжает затыкать рты. А так как Хайо Зеппельт разоблачал российский допинг, то речь идет об организации кампании мести».

Сам Зеппельт в интервью порталу Salonkolumnisten.com высказался в том смысле, что теперь своё слово должна сказать политика.

Вообще, Зеппельт давно специализируется на теме спортивного допинга, с его именем связан ряд допинговых разоблачений, но он ни разу не поднимался в зенит медийной славы, пока не появились его фильмы о России.

Теперь на Западе рисуют следующую картину. Честный немецкий журналист Хайно Зеппельт получил от Степановых и Родченкова материалы по допингу в России и создал два фильма, раскрывающих эту криминальную систему: «Секретный допинг. На теневой стороне лёгкой атлетики» (Geheimsache Doping. Im Schattenreich der Leichtathletik) и «Как Россия делает своих победителей» (Wie Russland seine Sieger macht). После выхода в 2014 году первого фильма Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование. В ноябре 2015 года комиссия WADA обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под её эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016. IAAF последовала рекомендации. А после выхода второго фильма российская сборная, как известно, не поехала в Южную Корею. Теперь этого честного и даже «любящего Россию» специалиста не впускают на чемпионат мира по футболу, что говорит о неспособности российских властей делать выводы из преподнесенных им уроков.

Мир должен поверить, что никакой информационной операции против российского спорта не проводилось. Просто свободные западные СМИ нашли ужасающий по своему содержанию материал на российских спортсменов, что повлекло череду санкций со стороны международных спортивных организаций. Почему нашли материалы только против российских спортсменов и как довели истерию до отключения здравого рассудка? Да так получилось. Других объяснений нет.

Не объясняется также, почему легендарный Зеппельт в упор не видит, какова роль допинга в мировой лёгкой атлетике и во что превратился американский спорт не только высших, но даже очень средних достижений. Или почему его не заинтересовала информация о том, что Норвегия прислала в Пхёнчхан целую команду лыжников, страдающих хронической астмой. А ведь это сенсация, исходящая не от перебежчиков, а прямо из медицинских учреждений Норвегии. Таких вопросов много. Те, кто захочет разобраться в хитросплетениях недавних допинговых скандалов, легко поймут, что весь мировой спорт высших достижений страдает от этой напасти, но изгоя было решено сделать из российского спорта. Это политическое решение, которое было реализовано влиятельными силами. А Хайно Зеппельт подвернулся как удобный исполнитель.

Надо полагать, российские власти всё-таки сделали выводы из уроков зимних Олимпийских игр 2018 года. Они не отрицают, что допинг проник в российский спорт и виной этому стала сложившаяся система подготовки. Точно так же они понимают, что эта слабость была использована для оголтелой атаки на Россию. Об этом свидетельствует и начавшийся процесс возвращения усилиями WADA доброго имени многим российским спортсменам.