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«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче
04 февраля 2019, 23:54 • 54 • Украина
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с люксембургским «Дюделанжем» в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.
Встреча завершилась со счётом 0:0.
В этом матче за российский клуб дебютировали украинский защитник Ярослав Ракицкий и хавбек из Колумбии Вильмар Барриос.
29-летний Ракицкий был приобретён у донецкого «Шахтёра» за €10 млн, а 25-летний колумбиец Барриос перешёл в «Зенит» из «Боки Хуниорс» за €15 млн.
После 17 туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка. «Дюделанж» занимает третье место в чемпионате Люксембурга.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» Олег Саленко прокомментировал исключение Ярослава Ракицкого из списка футболистов сборной Украины.
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