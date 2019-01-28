«Зенит» официально объявил о переходе Ракицкого

Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Шахтёра» Ярославом Ракицким.

Об этом сообщается в Twitter клуба.

Ракицкий подписал контракт с петербуржцами до лета 2022 года. Финансовые подробности не разглашаются.

29-летний украинец является воспитанником «Шахтёра», за который он провёл 325 матчей, забив 14 мячей и отдав 30 передач. В составе украинского клуба он по шесть раз становился чемпионом и выигрывал Кубок страны, трижды — Суперкубок.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Галатасараю» за €7,5 млн.

Официально: Ярослав Ракицкий — игрок «Зенита»! Добро пожаловать в Петербург!



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