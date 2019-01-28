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«Зенит» официально объявил о переходе Ракицкого
28 января 2019, 22:54 • 65 • Украина
Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Шахтёра» Ярославом Ракицким.
© ФК "Зенит" / Евгений Асмолов
Об этом сообщается в Twitter клуба.
Ракицкий подписал контракт с петербуржцами до лета 2022 года. Финансовые подробности не разглашаются.
29-летний украинец является воспитанником «Шахтёра», за который он провёл 325 матчей, забив 14 мячей и отдав 30 передач. В составе украинского клуба он по шесть раз становился чемпионом и выигрывал Кубок страны, трижды — Суперкубок.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Галатасараю» за €7,5 млн.
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