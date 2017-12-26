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Земля уходит из-под ног

26 декабря 2017, 19:54  •  271 • Карикатуры

Президент США Дональд Трамп объявил о решении приостановить режим беспошлинной торговли с Украиной, хотя незадолго до этого Белый Дом одобрил план по предоставлению Киеву летального оружия.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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