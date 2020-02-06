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Земля раздорa

06 февраля 2020, 17:54  •  125 • Украина
Сегодня депутаты Верховной Рады могут раз и навсегда решить «земельный вопрос», запустив механизм продажи земли. Почти все «слуги народа» готовы голосовать «за», хотя во фракции есть и отступники вроде Максима Бужанского, заявившего, что за рынок земли нужно голосовать «не при этих премьере и генпрокуроре – им бы я и дохлую крысу не доверил бы». Против свободной продажи земли выступают «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука и «Батькивщина» Юлии Тимошенко, чьи избиратели, в основном, селяне.
Тимошенко без малого два десятилетия последовательно выступает за продление моратория на продажу земли. На первый взгляд, это странно, ведь за «Батькивщину» традиционно голосуют жители аграрных центральных районов Украины. А, как объясняют «слуги народа», именно крестьяне, по идее, более других должны быть заинтересованы в открытии рынка земли. Тем не менее, народ идею отмены моратория в массе своей не одобряет категорически. Но примечательней то, что отмене моратория не рады и «аграрные бароны». Почему?! Да потому, что открытие рынка земли повлечёт за собой вскрытие всех «серых» схем завладения сельскохозяйственными угодьями. Лендлордам гораздо выгоднее покупать у крестьян их паи по дешёвке за комбикорм, нежели платить за них полную рыночную цену. Да ещё и конкурируя при этом с зарубежными агропромышленными холдингами, у которых и денег намного больше, и возможностей. Понятно, что украинские аграрные бароны в этой конкуренции обречены проиграть. Именно по этой причине они и поддерживают Тимошенко, накачивая деньгами её «Батькивщину» и отстаивая продление моратория. Пусть, мол, земля и дальше принадлежит нам неформально, без её оформления в собственность.
Если же «слуги народа» всё же проголосуют за отмену моратория, вот тогда-то по стране пройдёт ещё одна «линия разлома», как между западом и востоком страны. И пройдёт она по аграрным регионам. Едва ли украинских селян устроит уготованная им «слугами» судьба стать, по сути, крепостными у иностранных агропромышленных феодалов. Так или иначе, всё должно решиться сегодня. Депутаты Верховной Рады намерены оставаться на местах хоть всю ночь, чтобы раз и навсегда решить земельный вопрос.

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