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Земля продана, МВФ доволен - можно не карантинить!
01 апреля 2020, 18:35 • 132 • Украина
Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас правительство рассматривает вопрос о возможном послаблении карантина для запуска экономики. Об этом премьер-министр сообщил в программе "Свобода слова".
Об этом премьер-министр сообщил в программе "Свобода слова".
"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать", — заявил премьер.
Получается, что протолкнули тему с землей втихаря и дальше холопов можно отдать на поталу судьбе?
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