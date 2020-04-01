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Земля продана, МВФ доволен - можно не карантинить!

01 апреля 2020, 18:35  •  132 • Украина


Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас правительство рассматривает вопрос о возможном послаблении карантина для запуска экономики. Об этом премьер-министр сообщил в программе "Свобода слова".

Об этом премьер-министр сообщил в программе "Свобода слова".

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать", — заявил премьер.

Получается, что протолкнули тему с землей втихаря и дальше холопов можно отдать на поталу судьбе?

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