Земля подает невидимые сигналы о будущих катастрофах - ученые

Исследователи выяснили, что изменения внутренних гравитационных волн в атмосфере могут говорить о надвигающихся землетрясениях. Как говорится в работе, размещенной в журнале "Доклады Академии наук", по ряду ЧП специалисты выяснили, что перед сейсмической активностью есть общие признаки в гравитационных волнах атмосферы.

За пять дней до ЧП в Узбекистане 26 мая 2013 года, в Киргизии 8 января 2007 года и в Казахстане 28 января 2013 года изменялись колебания воздушных масс. В отличие от звуковых волн у них, помимо продольной, есть еще и поперечная составляющая.

По ней специалисты сумели найти взаимосвязь: при конвективных процессах в атмосфере, связанных с нагревом, волны удлинялись.

В ходе изучения этих параметров выяснилось, что длина волны ВГВ в атмосфере начинает расти за 4-5 дней, достигает максимальной величины за два дня до землетрясения и резко падает за сутки перед событием, передает РИА Новости.