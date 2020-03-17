«Земля обетованная». Что влекло туда советских людей и что влечёт сейчас граждан стран СНГ • 39 • Аналитика

Еврейская эмиграция из СССР и России, с одной стороны, является темой, вроде бы раз сто подвергавшейся самому подробному разбору, а с другой… Стоит как следует углубиться не в официальные ее толкования, а в воспоминания непосредственных участников этого длительного и многотрудного процесса, как становится ясно: далеко не все тут так однозначно. В конце концов, бросить все, сорваться с насиженного места и рвануть через полмира в погоне за неким эфемерным прекрасным будущим — не слишком-то легкое решение. И тем не менее, его принимали и принимают для себя десятки тысяч наших соотечественников. Почему?



Собственно говоря, вести речь о сколько-нибудь массовой эмиграции (или, если угодно, репатриации) советских граждан в Израиль можно, начиная с 60-х годов ХХ века. Во-первых, именно тогда несколько смягчился государственный режим, «железный занавес» начал давать пусть и мелкие, но трещинки, а желание покинуть СССР уже не приравнивалось автоматически к измене Родине. А во-вторых, государство Израиль вдруг мощно и громко заявило о себе, выиграв «Шестидневную войну». Во многих источниках именно эта победа указывается в качестве причины, побудившей советских евреев, враз воспылавших «патриотическими чувствами» и гордостью за землю предков, начать строить планы отъезда.







Скорее всего, это не совсем соответствует действительности. На самом деле после «Шестидневной войны» в Советском Союзе включились на государственном уровне процессы «борьбы с сионизмом», и иные руководители, как это бывало в отечественной истории не раз и не два, начали перегибать палку, принявшись выискивать «сионистов» в собственных коллективах и организациях. Понятно, что кое-кому из советских граждан, щеголявших пресловутой «пятой графой», это крепко подпортило жизнь. Отсюда и возникшее вдруг у них рвение покинуть эту страну любой ценой.



Между прочим, по признанию наиболее честных и откровенных лидеров движения репатриантов в СССР, идейными противниками советской власти среди уезжавших были считанные единицы. Остальные просто рвались туда, где, по их мнению, у них будет больше жизненных перспектив, где будет сытнее, свободнее, веселее жить. По поводу религиозной составляющей – примерно та же картина. Если бы всех репатриантов манила Стена плача в Иерусалиме, то они бы не оказывались в конечном итоге в Нью-Йорке, сделав в Вене или Риме пересадку с советского самолета не на израильский, а на американский. В 1973 году почти из 35 тысяч выехавших из СССР евреев таких оказалось порядка полутора тысяч, а уже в 1989 году из покинувших «для воссоединения с семьями в Израиле» нашу страну граждан в США оказались уже почти 80%.



Один писатель потом характеризовал эту публику как хитрецов, объегоривших за раз три страны: в Союзе врали по поводу родственников в Израиле, израильтянам клялись в «верности Сиону», а американцев убеждали в имевшихся якобы против них «политических преследованиях». На самом же деле людям просто хотелось свалить из «ненавистного совка». Насколько их мечты о райской жизни на Западе впоследствии воплотились в реальность — тема для совершенно другого разговора.



По этой же причине резко усилился поток эмигрантов и из «развалин» СССР – бежали в "землю обетованную" из стран, где не было больше ни покоя, ни мира, ни нормальной работы, ни внятных перспектив. Бежали, куда могли. Для людей с высшим образованием, представителей научной и творческой интеллигенции это было особенно актуально.



Уезжают в Израиль из России и других стран СНГ и сегодня. Благо с этим больше нет проблем. Давно забытым прошлым стало движение «отказников» — тех, кому в СССР не давали разрешения на выезд. Страшной сказкой кажутся спустя десятилетия проблемы с КГБ и парторганизацией у тех, кто вздумал отправиться за визой в израильское посольство. Да и вообще, выехать теперь может кто угодно и куда угодно, было бы желание и приняли бы там, куда едешь.



Запад лишился прекрасной возможности третировать нашу страну за «препятствование в репатриации», упрекая ее в «нарушении прав человека». Сегодня для этого приходится использовать совершенно другие поводы.



Почему едут сейчас? Да все по той же причине, которую не столь давно озвучил президент, вспомнив по данному поводу поговорку о рыбах и людях. Ищут, где глубже, ищут, где лучше… Правда, с некоторых пор наметился и обратный трафик, в первую очередь для упомянутой выше творческой интеллигенции, "просторы" Израиля для полёта творческой мысли которой оказались слишком узкими. Еврейская эмиграция из СССР и России, с одной стороны, является темой, вроде бы раз сто подвергавшейся самому подробному разбору, а с другой… Стоит как следует углубиться не в официальные ее толкования, а в воспоминания непосредственных участников этого длительного и многотрудного процесса, как становится ясно: далеко не все тут так однозначно. В конце концов, бросить все, сорваться с насиженного места и рвануть через полмира в погоне за неким эфемерным прекрасным будущим — не слишком-то легкое решение. И тем не менее, его принимали и принимают для себя десятки тысяч наших соотечественников. Почему?Собственно говоря, вести речь о сколько-нибудь массовой эмиграции (или, если угодно, репатриации) советских граждан в Израиль можно, начиная с 60-х годов ХХ века. Во-первых, именно тогда несколько смягчился государственный режим, «железный занавес» начал давать пусть и мелкие, но трещинки, а желание покинуть СССР уже не приравнивалось автоматически к измене Родине. А во-вторых, государство Израиль вдруг мощно и громко заявило о себе, выиграв «Шестидневную войну». Во многих источниках именно эта победа указывается в качестве причины, побудившей советских евреев, враз воспылавших «патриотическими чувствами» и гордостью за землю предков, начать строить планы отъезда.Скорее всего, это не совсем соответствует действительности. На самом деле после «Шестидневной войны» в Советском Союзе включились на государственном уровне процессы «борьбы с сионизмом», и иные руководители, как это бывало в отечественной истории не раз и не два, начали перегибать палку, принявшись выискивать «сионистов» в собственных коллективах и организациях. Понятно, что кое-кому из советских граждан, щеголявших пресловутой «пятой графой», это крепко подпортило жизнь. Отсюда и возникшее вдруг у них рвение покинуть эту страну любой ценой.Между прочим, по признанию наиболее честных и откровенных лидеров движения репатриантов в СССР, идейными противниками советской власти среди уезжавших были считанные единицы. Остальные просто рвались туда, где, по их мнению, у них будет больше жизненных перспектив, где будет сытнее, свободнее, веселее жить. По поводу религиозной составляющей – примерно та же картина. Если бы всех репатриантов манила Стена плача в Иерусалиме, то они бы не оказывались в конечном итоге в Нью-Йорке, сделав в Вене или Риме пересадку с советского самолета не на израильский, а на американский. В 1973 году почти из 35 тысяч выехавших из СССР евреев таких оказалось порядка полутора тысяч, а уже в 1989 году из покинувших «для воссоединения с семьями в Израиле» нашу страну граждан в США оказались уже почти 80%.Один писатель потом характеризовал эту публику как хитрецов, объегоривших за раз три страны: в Союзе врали по поводу родственников в Израиле, израильтянам клялись в «верности Сиону», а американцев убеждали в имевшихся якобы против них «политических преследованиях». На самом же деле людям просто хотелось свалить из «ненавистного совка». Насколько их мечты о райской жизни на Западе впоследствии воплотились в реальность — тема для совершенно другого разговора.По этой же причине резко усилился поток эмигрантов и из «развалин» СССР – бежали в "землю обетованную" из стран, где не было больше ни покоя, ни мира, ни нормальной работы, ни внятных перспектив. Бежали, куда могли. Для людей с высшим образованием, представителей научной и творческой интеллигенции это было особенно актуально.Уезжают в Израиль из России и других стран СНГ и сегодня. Благо с этим больше нет проблем. Давно забытым прошлым стало движение «отказников» — тех, кому в СССР не давали разрешения на выезд. Страшной сказкой кажутся спустя десятилетия проблемы с КГБ и парторганизацией у тех, кто вздумал отправиться за визой в израильское посольство. Да и вообще, выехать теперь может кто угодно и куда угодно, было бы желание и приняли бы там, куда едешь.Запад лишился прекрасной возможности третировать нашу страну за «препятствование в репатриации», упрекая ее в «нарушении прав человека». Сегодня для этого приходится использовать совершенно другие поводы.Почему едут сейчас? Да все по той же причине, которую не столь давно озвучил президент, вспомнив по данному поводу поговорку о рыбах и людях. Ищут, где глубже, ищут, где лучше… Правда, с некоторых пор наметился и обратный трафик, в первую очередь для упомянутой выше творческой интеллигенции, "просторы" Израиля для полёта творческой мысли которой оказались слишком узкими. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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