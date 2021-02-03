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Земля изменит орбиту: эксперт назвал настоящие последствия ядерного удара

03 февраля 2021, 15:40  •  210 • Политика
Фото: pixabay.com
Война с использованием оружия массового поражения не оставит победителей
США не смогут отсидеться за океаном, если спровоцируют военный конфликт с Россией или Китаем даже регионального масштаба. После первого же удара ядерным оружием последствия будут необратимы для всех. Об этом заявил бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
Комментируя рассуждения главы стратегического командования США Чарльза Ричардса о возможном ударе по РФ с территории союзников, Бужинский указал на главный просчет американцев.
"Американцы в этом смысле вообще большие идеалисты. Они считают, что могут повоевать в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, отсиживаясь при этом у себя где-то там за двумя океанами",
– отметил он, подчеркнув, что в случае ядерной войны наблюдать издалека у США не выйдет. Во-первых, Москва уже предупредила Вашингтон, что в случае провокаций ответный удар будет нанесен по "центру принятия решений" – то есть по Белому дому. Во-вторых, обмен несколькими ядерными ударами приведет к необратимым последствиям: разрушатся континенты, начнутся тысячелетия ядерной зимы.
"Скорее всего, это будет полное взаимное уничтожение. Не выживет никто. А точнее, просто никто не знает, что случится при одновременном ядерном ударе десятков мегатонн. Может быть, Земля изменит орбиту?",
– цитирует "МК" военного эксперта.
Ранее американские стратеги разработали план противостояния с РФ, согласно которому первый удар НАТО будет нанесен по Калининградской области.

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