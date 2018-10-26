«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН

В Киеве заявили о разработке «сверхважных» антироссийских резолюций в ООН.

Украинская сторона разрабатывает две чрезвычайно важных резолюции для их рассмотрения на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, речь идет о документах, в которых говорится о ситуации в Крыму и на Азовском море.

По словам представителя Украины, в ноябре один из проектов, который сообщает о «нарушениях» прав человека в Крыму, будет рассмотрен на третьем комитете ООН. К концу года данная резолюция будет вынесена на голосование в ГА ООН, заметила Геращенко.

Вице-спикер отметила, что ранее принятая Европарламентом резолюция по Азову является второй в списке «сверхважных».

«У России земля и море должны гореть под ногами», - заметила Геращенко.

Ранее сообщалось, что европейские представители приняли резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море. В документе, в частности, говорится, что в случае обострения ситуации на Азове санкции в отношении РФ будут усилены.

В Крыму резолюцию Европарламента назвали враждебным документом, напоминает РИА Новости.

Ранее Россия усилила приграничный досмотр грузовых кораблей при проходе в Азовском море в связи с «морским терроризмом», развязанным украинской стороной. Напомним, что в марте Украина задержала российский траулер «Норд», а августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин».

Однако в Европе не захотели слышать аргументы России. В защиту Киева ранее выступила глава евродипломатии Федерика Могерини.

На слушаниях в Европарламенте она заявила, что более 200 судов, в том числе под международными флагами, были досмотрены в Азовском море российскими специалистами. По ее словам, новый режим досмотра судов на Азове, внедренный полгода назад, повысил издержки кораблей.

По ее словам, простои на время инспекции оказывают влияние на цену доставки.

Стоит также напомнить, что ранее в Европарламенте раздавались призывы расширить ограничительные меры из-за Крымского моста. В связи с его строительством ЕС уже наложил санкции на шесть российских компаний.