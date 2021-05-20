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Земану больше недели не сообщали об отчёте разведки по взрывам - СМИ
20 мая 2021, 01:40 • 82 • В мире
Чешский президент Милош Земан не соврал, говоря, что узнал о "деле Врбетице" не 7-го, а 17 апреля. С таким утверждением выступило издание Deník N.
Источники издания указывают, что доклад контрразведки поступил в Пражский град 7 апреля, однако президента Чехии Милоша Земана не уведомили о нём.
По сути, за 10 дней политик так и не смог ознакомиться с файлом.
Deník N делает вывод, что Земан говорил правду, заявляя, что узнал о расследовании по взрывам лишь 17 апреля. Сообщение было зарегистрировано в Пражском граде и уложено на положенное место, но президент его не прочёл, говорится в материале. Причиной такой накладки источники чешского СМИ видят то, что Земана никто не уведомил о секретном файле.
"Нашему изданию это подтвердили несколько детально знакомых с ситуацией в Пражском граде источников. По их словам, никто президенту об этом документе не сообщил", - говорится в публикации.
Напомним, что по версии чешской стороны к инциденту во Врбетице якобы причастны русские спецслужбы. Это вызвало масштабный дипломатический скандал, что привело к высылке дипломатов обеих стран.
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