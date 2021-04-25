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Земана осадили после сравнения русских с каннибалами: "Табаки Шерхана привыкли подскуливать"

25 апреля 2021, 16:40  •  56 • Политика
Президент Чехии Милош Земан, комментируя дипломатический скандал между Прагой и Москвой, заявил о "взаимном каннибализме". В России его осадили словами Путина: "Табаки Шерхана привыкли подскуливать".
По мнению чешского лидера, пришло время закончить "взаимный каннибализм" России и Чехии. Он призвал дипмиссии обеих стран наладить сотрудничество, отметив, что для него в посольствах должны быть эксперты по всем областям сотрудничества.
Такое заявление Милош Земан сделал в эфире телеканала CNN Prima News. Предложение некоторых чешских политиков оставить в посольстве России всего одного сотрудника он назвал "экстремальным", а авторов - "наивными и даже глупыми".
Также Земан в своём телеобращении подчеркнул, что могло быть две причины взрывов, произошедших в деревне Врбетице, в которых чехи внезапно обвинили русских: халатность сотрудников и "игра зарубежных спецслужб".

Он отметил, что в течение шести лет после инцидента не было никаких сообщений о причастности русских.
Слова чешского лидера о "каннибализме" в нашей стране расценили неоднозначно. В Сети многие раскритиковали его за нападки в адрес русских дипломатов, напомнив, что не они затеяли весь этот скандал.
А чего Земан промолчал о том, кто все это начал?
Табаки Шерхана привыкли подскуливать. не считаясь даже с тем, что хуже делают себе. https://t.co/xzwgVwsHHM
— Лара (и снова я-можно просто Дуся) (@45I70Vy1BSoX2ZX) April 25, 2021
"А чего Земан промолчал о том, кто всё это начал? Табаки Шерхана привыкли подскуливать, не считаясь даже с тем, что хуже делают себе", - написала автор Twitter-аккаунта "Лара (и снова я - можно просто Дуся)", к месту вспомнив образные слова Владимира Путина.

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