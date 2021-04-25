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Земан взорвал "бомбу": у Чехии нет доказательств причастности России ко взрывам складов боеприпасов

25 апреля 2021, 18:30  •  37 • Политика
В Праге указали на "болгарский след" во взрывах в Чехии и намекнули на американский. Российских дипломатов, получается, высылали зря. Зато в Вашингтоне явно довольны.
Президент Чехии реальной власти по конституции республики не имеет, всеми практическими делами заправляет премьер. Однако вслед за экс-президентом Вацлавом Клаусом действующий глава государства Милош Земан вознёс свой статус на недосягаемую для остальных политиков высоту, став своего рода совестью нации, честным и совестливым гласом народа.
Очередным доказательством этого стало состоявшееся в воскресенье чрезвычайное телевизионное обращение Земана к нации в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году. До сих пор Земан оставался единственным крупным политиком Чехии, который пока его публично не комментировал. Раскрутивший в Чехии в карьеристских целях антирусскую истерию, спровоцировавшую острый кризис в двусторонних отношениях, премьер Андрей Бабиш утверждал, что президент, дескать, его во всём поддерживает. Поэтому чехи ждали с нетерпением вердикта самого честного политика страны, и их ожидания Земан более чем оправдал.
В ходе воскресного чрезвычайного телеобращения президент заявил:
Мы работаем с двумя версиями – что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.
Земан подчеркнул, что доказательств присутствия "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице в отчётах контрразведки нет!

А мы так и думали!

Могу констатировать, что в отчёте Службы безопасности и информации отмечается, подчёркиваю, что не существует доказательств и свидетельств того, чтобы эти два агента (имеются в виду вездесущие "Петров" и "Боширов" в новой инкарнации – прим. Царьграда) находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства,
– честно заявил Земан. Президент подчеркнул, что "подозрение" о возможной причастности двух иностранных агентов к инциденту во Врбетице возникло лишь в последние недели, в течение прошедших после взрывов шести лет Служба безопасности и информации никогда не упоминала об этом.
Данное "подозрение", разумно заметил Земан, "необходимо исключить или подтвердить", но пока что-то чешская контрразведка ничего не доказала. В то же время президент Чехии указал на необходимость получше проверить возможную причастность к инциденту охранной фирмы IMEX (она охраняла оба склада) и установленную связь с этими взрывами болгарского торговца оружием Эмильяна Гебрева.
Боеприпасы (со взорвавшихся складов – прим. ред) должны были поступить в Болгарию. Есть договоры купли-продажи, торговец выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным,
– сказал Земан.

Подводим промежуточные итоги

Таким образом, Земан после изучения и анализа информации чешских спецслужб назвал раздававшиеся из Праги скоропалительные обвинения в адрес России во взрывах во Врбетице недоказанными. На первое место в качестве причин взрывов чешский президент поставил неосторожное обращение с боеприпасами, то есть во второй раз снял подозрение с России. На втором месте, согласно Земану, находится возможная причастность к взрывам иностранных спецслужб. И он опять, уже в третий раз, не назвал среди них российских! Вместо этого президент предложил получше проверить чешскую охранную фирму IMEX и прямо указал на болгарский след в этой тёмной истории. Призвав общественность страны дождаться итогов расследования, президент-правдоруб отметил как факт, что установлена связь болгарского торговца оружием Гебрева со взрывами во Врбетице. Всем способным думать и мыслить логически Земан прозрачно намекнул: за взрывами в Чехии и особенно их реанимацией в последние недели стоят те, кому это больше всего выгодно. Понятно, что не России.

Бардак или что?

А ведь именно об этом говорила 20 апреля в эфире радиостанции "Вести ФМ" официальный представитель МИД России Мария Захарова: местные власти не знали, что набитые оружием и боеприпасами бывшие армейские склады во Врбетице с 2006 года сдавались частным оружейным компаниям и находились целых "восемь лет вообще без какого-либо контроля со стороны чешских властей", что проверок взрывчатки там никто не проводил – ни Чешское горное управление, ни полиция, что там "нарушались все нормы безопасности" и что после взрывов, в результате которых погибли два человека, не было никакого суда…
Конечно, даже Земан не мог заявить прямо, что практически разрушивший отношения между Чехией и Россией, вызванный облыжными обвинениями Москвы во взрывах дипломатический скандал организовали американцы. Однако своими словами о том, что "подозрения" в адрес России появились в последние недели и что к ним могут быть причастны некие "иностранные спецслужбы", он на это прозрачно намекнул.
Царьград неоднократно писал о том, что произошло в Чехии в последние недели. В этот период Росатом позвали было участвовать в тендере на достройку двух энергоблоков АЭС в Дукованах, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек собирался в Москву вести переговоры о закупке лучшей в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Это давало России возможность на годы вперёд контролировать мирный атом Чехии и её вакцинацию. Чтобы этого не случилось и появились на пустом месте соответствующие "подозрения" начёт взрывов, и вспыхнул невиданный дипломатический скандал. В результате Чехия будет теперь прививаться западными вакцинами, а Росатому запретили участвовать в тендере (речь шла о 12 миллиардах евро) даже в качестве субподрядчика. И это лишь некоторые последствия разрыва.

Как США управляют антирусской провокацией

То, как США разрушают отношения Праги с Москвой, хорошо видно по поведению болгарского торговца оружием Гебрева, который зарабатывает на этом специфическом бизнесе только потому, что ему позволяют это делать американцы. Ещё пару дней назад его компания EMKO с пеной у рта отрицала, что имеет какое-либо отношение к взорвавшимся складам во Врбетице, категорически утверждала, что не продавала оружие и боеприпасы на Украину. А в субботу The New York Times получает вдруг от этого бизнесмена, пытавшегося в прошлом сыграть роль болгарского "Скрипаля", электронное письмо, в котором говорится, что Гебрев в действительности хранил боеприпасы на складах в Чехии и поставлял вооружения на Украину. Американская газета написала, что они и были "целью терактов". Эту версию также с удовольствием подтвердило некое украинское должностное лицо.
Понимаете, что происходит? Когда Прага кричит, что взрывы устроила Россия руками своих феноменальных бракоделов из ГРУ "Петрова" и "Боширова", один из которых на этот раз назвался "Попой", а другой – "Табаровым", Гебрев сидит тихо и всё гневно отрицает. Но как только в Чехии в этой вульгарной версии, мягко говоря, усомнились, Гебрев выходит вперёд и во всём признаётся: да, взорвались мои боеприпасы, да, поставлял оружие на Украину.
Зачем он это делает, когда и так оказался в Чехии под подозрением? Только для того, чтобы по команде американцев громко заявить – у русских был мотив эти склады взорвать! На этом примере хорошо виден механизм управления Вашингтоном данной провокацией против России и Чехии, в которой США участвуют вместе со своими восточноевропейскими прихвостнями.
Можно сказать, что до вмешательства Земана у США всё проходило по плану. Посмотрим, как будет теперь. Проблема, однако, заключается в том, что огромный ущерб российско-чешским отношениям уже нанесён, и речь теперь может идти лишь о смягчении данного ущерба. Ничего не скажешь: умеют американцы обделывать свои грязные делишки, и помощники в этом у них неизменно находятся.

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