Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил решение суда во Львове отменить запрет на «русскоязычный продукт»
Трамп пообещал защитить каждый город США от всех иностранных ракет
Хвалит и критикует. Вице-адмирал ВМС США высказалась о российских военных (Алекс...
Что дарили Владимиру Путину
Главная / В мире

Земан раскритиковал вмешательство спецслужб в учебники истории для школьников Чехии

18 января 2019, 05:54  •  97 • В мире
Глава Чехии Милош Земан подверг критике встречу глав Минобразования и Службы безопасности для обсуждения трактовки истории в новых школьных учебниках.
Чешский президент Милош Земан раскритиковал вмешательство спецслужб в школьные учебники истории в связи с планируемой их новой редакцией.
Он считает грубой ошибкой встречу главы Минобразования с директором Службы безопасности и информации по поводу преподавания истории в школах.
Ранее представители контрразведки сообщали, что аспект истории дан в учебниках якобы в "советской трактовке".
Накануне глава Минобразования Роберт Плага встретился с директором СБИ Михалом Коуделкой по поводу опубликованного ежегодного доклада СБИ, где говорится: современная история в школах республики осталась как при социализме.
Плага заявил, что Минобразования планирует в связи с этими фактами новую редакцию учебных материалов.
"Я считаю грубой ошибкой Плаги, что он позволил людям со стороны говорить о том, как должно выглядеть изучение истории. Даже коммунистическая госбезопасность не имела такой дерзости, чтобы советовать, как изучать историю", - заявил президент государства на телеканале TV Barrandov.
Он также рассказал, что не против, чтобы на эту тему дискутировали историки и педагоги, но не понимает, почему в это вмешивается тайная служба.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

97
Источник
Похожие новости
18 января 2019, 05:54
Американские правозащитники поняли, как под предлогом "борьбы с Россией" на Украине душат свободу слова
17 января 2019, 13:39
США планируют разместить системы ПРО в космосе — CNN
18 января 2019, 02:25
Ракетная нормативная база: Трамп представил новую стратегию ПРО США
Загрузка...
18 января 2019, 02:39
Деньги на зарплаты найдем: Госдеп не смог пережить шатдаун без сотрудников
17 января 2019, 13:24
Гиперзвук, космос и лазеры: Пентагон подготовил первый за девять лет доклад о противоракетной обороне
17 января 2019, 23:24
Ципрас не уйдёт, пока не окажет эту услугу ЕС и НАТО
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 15:24
″Европа требует жертв. Иногда даже человеческих″: В Сети оправдали украинский ″акт согласия на проникновение″
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
12 января 2019, 19:54
Соловьев оценил речь "властителя дум" Быкова про освобождение Гитлером России
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.