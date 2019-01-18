Земан раскритиковал вмешательство спецслужб в учебники истории для школьников Чехии

Глава Чехии Милош Земан подверг критике встречу глав Минобразования и Службы безопасности для обсуждения трактовки истории в новых школьных учебниках.

Чешский президент Милош Земан раскритиковал вмешательство спецслужб в школьные учебники истории в связи с планируемой их новой редакцией.

Он считает грубой ошибкой встречу главы Минобразования с директором Службы безопасности и информации по поводу преподавания истории в школах.

Ранее представители контрразведки сообщали, что аспект истории дан в учебниках якобы в "советской трактовке".

Накануне глава Минобразования Роберт Плага встретился с директором СБИ Михалом Коуделкой по поводу опубликованного ежегодного доклада СБИ, где говорится: современная история в школах республики осталась как при социализме.

Плага заявил, что Минобразования планирует в связи с этими фактами новую редакцию учебных материалов.

"Я считаю грубой ошибкой Плаги, что он позволил людям со стороны говорить о том, как должно выглядеть изучение истории. Даже коммунистическая госбезопасность не имела такой дерзости, чтобы советовать, как изучать историю", - заявил президент государства на телеканале TV Barrandov.

Он также рассказал, что не против, чтобы на эту тему дискутировали историки и педагоги, но не понимает, почему в это вмешивается тайная служба.