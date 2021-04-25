Земан не смог отрицать очевидный факт: "Болгарский след можем считать доказанным"

Президент Чехии Милош Земан не смог отрицать очевидный факт связи болгарского торговца оружием и взрывов на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Он заявил, что болгарский след в этом инциденте можно считать доказанным.

Милош Земан обратился к нации с чрезвычайным телеобращением. В эфире телеканала CNN Prima News он прокомментировал дипломатический скандал, разгоревшийся после того, как Россию обвинили в организации подрывов оружейных складов в деревне Врбетице в 2014 году.

По словам Земана, правоохранительные органы Чехии точно установили, что боеприпасы с этих складов должны были поступить в Болгарию. "Есть договоры купли-продажи, - уточнил Земан, - торговец выплатил аванс". Речь идёт об Эмилияне Гебреве, который ранее написал письмо с признанием своей причастности к хранению и поставкам оружия.

"Болгарский след мы можем считать доказанным", - заключил Земан.

Также в ходе своего обращения он призвал обе стороны - чешских и российских дипломатов - прекратить "взаимный каннибализм". Чешский лидер считает важным наладить сотрудничество, для которого в посольствах должны быть эксперты по всем областям сотрудничества.



Предложение некоторых чешских политиков оставить в посольстве России всего одного сотрудника Земан назвал "экстремальным", а авторов - "наивными и даже глупыми".