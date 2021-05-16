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Земан назвал глупостью решение Москвы

16 мая 2021, 21:35  •  141 • Политика
Президент Милош Земан назвал включение Чехии в список недружественных стран со стороны России глупостью.
Об этом Милош Земан заявил в интервью пражскому радио F1.
"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это глупость", - пояснил президент.
Он добавил, что "делать недругов из бывших друзей - это ошибка".
Между тем в апреле Прага обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву во Врбетице. После чего выслала из страны 18 сотрудников посольства России.
В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Было отмечено, что обвинения во взрыве абсурдны и голословны. И, по сути, надуманны.
В Кремле подчеркнули, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.

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