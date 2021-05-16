Земан назвал глупостью решение Москвы

Президент Милош Земан назвал включение Чехии в список недружественных стран со стороны России глупостью.

Об этом Милош Земан заявил в интервью пражскому радио F1.

"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это глупость", - пояснил президент.

Он добавил, что "делать недругов из бывших друзей - это ошибка".

Между тем в апреле Прага обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву во Врбетице. После чего выслала из страны 18 сотрудников посольства России.

В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Было отмечено, что обвинения во взрыве абсурдны и голословны. И, по сути, надуманны.

В Кремле подчеркнули, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.