«Зелёный мне не к лицу»: Зеленскому однопартийцы устраивают демарш

Криворожский бизнесмен Павел Сухоцкий, заявив, что не согласен с решением президента Украины Владимира Зеленского по кадровым решениям на выборах мэра, отказался баллотироваться в депутаты от президентской партии «Слуга народа».«Я верю, что наш президент порядочный и честный человек. Однако, я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Наверное, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации. Но я не хочу быть к этому причастен и поэтому принял единственно верное для себя решение — не баллотироваться в депутаты городского совета от партии «Слуга народа», — пояснил Сухоцкий в Facebook.На вчерашний день в Кривом Роге уже былт развешены билборды с владельцем сети супермаркетов Сухоцким.Отметим, президент Владимир Зеленский предложил на пост мэра Кривого Рога директора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика.