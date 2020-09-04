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«Зелёный мне не к лицу»: Зеленскому однопартийцы устраивают демарш
04 сентября 2020, 16:55 • 73 • Украина
Криворожский бизнесмен Павел Сухоцкий, заявив, что не согласен с решением президента Украины Владимира Зеленского по кадровым решениям на выборах мэра, отказался баллотироваться в депутаты от президентской партии «Слуга народа».
«Я верю, что наш президент порядочный и честный человек. Однако, я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Наверное, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации. Но я не хочу быть к этому причастен и поэтому принял единственно верное для себя решение — не баллотироваться в депутаты городского совета от партии «Слуга народа», — пояснил Сухоцкий в Facebook.
На вчерашний день в Кривом Роге уже былт развешены билборды с владельцем сети супермаркетов Сухоцким.
Отметим, президент Владимир Зеленский предложил на пост мэра Кривого Рога директора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика.
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