Зелёное безумие начинает шествие по миру? • 165 • Аналитика

«Этот брошенный мир уже не вернуть

Этот проклятый мир можно только стереть…»



Буквально недавно мы разразились статьей, в которой тихонько посулили гроб всему живому в плане третьей мировой. Спасибо всем, были весьма интересные мнения. Но, как оказалось, тема себя не то что не исчерпала, скажу больше – все только начинается.





Сейчас речь пойдет о вещах вроде бы как о далеких от третьей мировой, но… Это как посмотреть. Ибо любая мировая война – это безумие. Но и то, о чем пойдет сейчас речь, иначе, чем безумием, не назовешь.



Я о некоей параллельной реальности, которая на наших глазах разворачивается можно сказать, в почти параллельном мире.



Вот все эти извечные споры на тему «Кто прав, Запад или Восток», кто круче или весомее в мире, всё встает на свои места, когда начинаешь трезво задумываться над той вакханалией, которая не просто навязывается Западом всем, а навязывается насильно.



Да, я всё о тех же Грете Тунберг и Александрии Окасио-Кортес для начала. Почему «для начала»? А потому что любому нормально мыслящему организму давно должно уже быть понятно, что эти две дамочки – просто пешки в чужой игре, не более того.







Ну не будем же мы все отрицать, что трибуна Бундестага – это место, куда любой Коля может залезть, чтобы взрыднуть горькой слезой о втоптанных в землю русскую гитлеровцах?



А трибуна ООН – еще проще, туда вообще любая сумасбродка может забраться и проповеди за климат читать, да? Ну «Пусси райот» там не хватало, и все, полный комплект.



Но о дамочках и экологии.



Мракобесие Окасио-Кортес и Тунберг – дело весьма забавное и прибыльное. И есть все основания считать, что дальше будет еще интереснее, потому что две дамочки уже устроили своеобразный «каминг-аут».



Нет, не в том виде, в каком вы подумали. Саша и Грета, как две главные символические фигуры мирового "зеленого движения", сняли маски экологических активистов и обозначили свои реальные политические цели.



Всего ничего: по Тунберг (в соавторстве еще с двумя… активистками, Луизой Нойбауэр и Анжелой Валенсуэлой), нужно «всего-то» уничтожить существующие политическую и экономическую системы.





"Это действие должно быть мощным и широкомасштабным. В конце концов, климатический кризис касается не только окружающей среды. Это кризис прав человека, справедливости и политической воли. Колониальная, расистская и патриархальная системы угнетения создали и подпитали его. Нам нужно демонтировать их все".



Знакомо, да? «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем…» А что затем?



А затем интересно, какое отношение к климату имеет так называемая колониальная система? То, что 8 стран в мире владеют какими-то сомнительными территориями типа Каймановых или Бермудских островов – где в этом угроза миру? Или Гренландия, которая колония Дании, растает вся, если ей независимость срочно не предоставить? Так они, гренландцы, сами не особо хотят. Просто потому, что жрут китов как заведено и получают пособия от колонизаторов.



Расистская система… Ну, это вообще что-то из области фантастики, если честно. Да, отрицать не стану, проявления расизма по миру встречаются, и это не редкость, но возводить в систему… А уж тем более рушить…



Нет, конечно, расистская система рухнет, если обрушить весь мир, куда ей деваться? Но это, простите, как бороться с мышами в городе при помощи тактических ядерных зарядов.



А вот термин «патриархальная система» — это вообще песнь Соломонова или вишенка, а точнее, ананас на тортике.



Порылся у евроактивистов на сайтах (господи, мне парни Димы Яроша понятнее и ближе, если честно), просто чтобы понять, что это такое – патриархальная система.



Так вот, «патриархальная система угнетения» — это любое общество с традиционными ценностями, в которых мужчины — это мужчины, женщины — это женщины, а семья — это союз между мужчиной и женщиной, в том числе и во имя репродукции, то есть рождения детей.



Кто кого угнетает, я не понял, признаюсь. Но союз мужчины и женщины – это угроза климату, рождение детей – это угроза климату и вообще.





«И вообще» — это по мнению некоторых активистов (в основном из Великобритании и США), от размножения надо тоже отказаться. Во имя спасения климата.



Короче, как я понял, эти тунберги и нойбауэры те еще жертвы ЕГЭ, плохо представляют, как они на свет появились. А потому ничего зазорного для человечества не видят в том, что оно, человечество, просто должно сдохнуть.



Возражаю.



Вы там, в своих европах, можете сколько угодно не есть, не пить, не размножаться. Во имя спасения климата.



Климат вы не спасете, а вот земельку для комфортного проживания всяких там ливийцев, сирийцев и прочих беженцев освободите.



Ну, может, тут стоило бы что-то против сказать, но это дело личное каждого. В том числе и отказ от общечеловеческих ценностей.



В США тоже не все спокойно. Там разразился скандал после публикации программы этой Окасио-Кортес.





Не хуже, чем у Тунберг со подруги «каминг-аут» вышел. Боком немного, ну да ничего.



Штаб этой молодицы в комментариях к программе открыто объяснил, что никакая это не экологическая программа по спасению климата, а политическая программа под прикрытием экологии.



Но даже не это возмутило разочарованных сторонников «зеленого мира», а совсем наоборот: некоторые перлы программы Окасии-Кортес пришлись не по вкусу обычным обывателям.



Запрет говядины. Привет, «Макдональдс», но ничего. По документу составители хотели бы за 10 лет извести под корень популяцию коров в США. Коровы, понимаете, пукают и, выпуская метан, изменяют климат. Очень сожалели авторы, что за 10 лет явно всех коров не вывести в расход.



Запрет самолетов. Тоже ради драгоценного кислорода, пожираемого авиадвигателями. Тоже сожалели, что за 10 лет не управиться. Хотя, если «Стингеры» добыть…



Далее в программе переход на «зеленую энергетику». Отказ от угля, нефти, природного газа и атомной энергии. То есть все, что остается — ветряки и солнечные батареи.



Ну и последнее, что просто потрясло — гарантированное пособие, достаточное для жизни и «экономической безопасности» тем, кто «не может или не хочет работать».



Красота, правда? Вот и Дональд Трамп считает, что красота… Более того, Трампа этот идиотизм абсолютно устраивает, ибо чем больше демократы будут продвигать эти идеи по запрету мяса, самолетов и нефти, тем стремительнее растут шансы на то, что нормальные избиратели снова проголосуют за Трампа.



А что, нам знакомо: или Трамп на второй срок, или получите кого-то, кто оставит вас с разряженным гаджетом у остановившегося ветряка. Демократия…



Но ведь и в Европе происходит почти все то же самое. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже продвигает свою собственную версию "зеленого курса". Кто не знает эту дамочку, это бывший министр по делам женщин, пенсионеров, молодежи и семьи, бывший министр обороны, бывший министр труда в Германии.



Известна своими реформами в Бундесвере (траурный марш) в сторону феминизма и введением цензуры в Интернете.



И теперь на новом посту госпожа фон дер Ляйен тоже займётся продвижением своих зеленых проектов (зал затих в ожидании).



Вообще, интересно было бы узнать, кто же реально стоит за таким мощным лобби всего «зеленого». Ведь лобби действительно не простое, а… платиновое, наверное. Или по цене калифорния-252, не меньше. Два сапога и оба левых. СДПГ может выйти из коалиции с Меркель



Отказ от привычных энергоносителей в пользу весьма сомнительных солнечных батарей или ветрогенераторов – ну ведь глупость же! Хорошо хоть, ГЭС в запрет не попадают.



А вот многим уже сегодня становится неуютно в совершенно обалдевшей «зеленой» Европе.



Немецкие фермеры совершенно не желают становиться заложниками «зеленого мира», который им навязывают, и козлами отпущения за «изменение климата». Октябрьские протесты – лучшее тому доказательство.







А автопроизводители? Безумие с электромобилями выливается в то, что не так давно «Ауди» и «Мерседес» объявили об очередной волне увольнений, так как «выхлоп» от навязываемого перехода на выпуск электромобилей совершенно не оправдал вложений.



Но почему-то «зелёные» активисты совершенно не протестуют по поводу того, что столь необходимые для аккумуляторов литий в Боливии и кадмий и кобальт в Африке добывается совершенно в ужаснейших условиях, с применением рабского или детского труда.



Ну действительно, где там Африка, а где Европа и США, где просто необходимо бороться за климат…



Цинизм? Да. Совершенно не против сохранения климата, но не ценой вымирания всей человеческой расы.



Конечно, может, не полного вымирания, но все-таки жить в таком мире будет, мне кажется, не очень-то комфортно.



Разрушить весь мировой уклад, уничтожить общечеловеческие ценности – и все ради чего? Или кого? Ради убыточных электромобилей, соевого мяса, экономически неконкурентоспособных ветряков, которые не могут обеспечить бесперебойное питание энергосистемы?



Простите, бред. Ничего, кроме полной деградации всей Европы (и США, если за ними потянутся), это не принесет. Да, поесть настоящего мясца можно будет, съездив туристом в Россию или Украину, кому Россия не нравится, ничего, мы не против туристов.



Но вот уничтожение «патриархальной системы угнетения» — это выглядит серьезно. Европе и так сегодня не сильно хорошо в плане демографии и притока населения с Ближнего Востока, а уж если вообще начнут вымирать…



«Зеленое» лобби сильное, это видно невооруженным взглядом. И, по-видимому, оно будет и дальше продвигать свои безумные идеи.



Итог может оказаться весьма интересным. Без сомнения, Россия и Китай окажутся центрами незамутнённого генофонда и носителями идей, не направленных на уничтожение человечества. Европа и США смогут какое-то время сходить с ума, до того момента, как «зеленое безумие» окончательно их не приговорит.



Похоже, если допустить до власти всех этих тунбергов и кортесов, ждать придется не очень долго. И мы вполне сможем насладиться зрелищем построения «зеленого мира» и сохранения климата.



Если в Европе и США так хотят продолжения «зеленого» шоу…



Ангелы, демоны, боги

Кто здесь еще онлайн?

Жмите ваш чертов delеte

Шоу-тайм, господа. Шоу-тайм!



В качестве эпиграфа использованы фрагменты текста Сергея Маврина «Show Time». Буквально недавно мы разразились статьей, в которой тихонько посулили гроб всему живому в плане третьей мировой. Спасибо всем, были весьма интересные мнения. Но, как оказалось, тема себя не то что не исчерпала, скажу больше – все только начинается.Сейчас речь пойдет о вещах вроде бы как о далеких от третьей мировой, но… Это как посмотреть. Ибо любая мировая война – это безумие. Но и то, о чем пойдет сейчас речь, иначе, чем безумием, не назовешь.Я о некоей параллельной реальности, которая на наших глазах разворачивается можно сказать, в почти параллельном мире.Вот все эти извечные споры на тему «Кто прав, Запад или Восток», кто круче или весомее в мире, всё встает на свои места, когда начинаешь трезво задумываться над той вакханалией, которая не просто навязывается Западом всем, а навязывается насильно.Да, я всё о тех же Грете Тунберг и Александрии Окасио-Кортес для начала. Почему «для начала»? А потому что любому нормально мыслящему организму давно должно уже быть понятно, что эти две дамочки – просто пешки в чужой игре, не более того.Ну не будем же мы все отрицать, что трибуна Бундестага – это место, куда любой Коля может залезть, чтобы взрыднуть горькой слезой о втоптанных в землю русскую гитлеровцах?А трибуна ООН – еще проще, туда вообще любая сумасбродка может забраться и проповеди за климат читать, да? Ну «Пусси райот» там не хватало, и все, полный комплект.Но о дамочках и экологии.Мракобесие Окасио-Кортес и Тунберг – дело весьма забавное и прибыльное. И есть все основания считать, что дальше будет еще интереснее, потому что две дамочки уже устроили своеобразный «каминг-аут».Нет, не в том виде, в каком вы подумали. Саша и Грета, как две главные символические фигуры мирового "зеленого движения", сняли маски экологических активистов и обозначили свои реальные политические цели.Всего ничего: по Тунберг (в соавторстве еще с двумя… активистками, Луизой Нойбауэр и Анжелой Валенсуэлой), нужно «всего-то» уничтожить существующие политическую и экономическую системы.Знакомо, да? «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем…» А что затем?А затем интересно, какое отношение к климату имеет так называемая колониальная система? То, что 8 стран в мире владеют какими-то сомнительными территориями типа Каймановых или Бермудских островов – где в этом угроза миру? Или Гренландия, которая колония Дании, растает вся, если ей независимость срочно не предоставить? Так они, гренландцы, сами не особо хотят. Просто потому, что жрут китов как заведено и получают пособия от колонизаторов.Расистская система… Ну, это вообще что-то из области фантастики, если честно. Да, отрицать не стану, проявления расизма по миру встречаются, и это не редкость, но возводить в систему… А уж тем более рушить…Нет, конечно, расистская система рухнет, если обрушить весь мир, куда ей деваться? Но это, простите, как бороться с мышами в городе при помощи тактических ядерных зарядов.А вот термин «патриархальная система» — это вообще песнь Соломонова или вишенка, а точнее, ананас на тортике.Порылся у евроактивистов на сайтах (господи, мне парни Димы Яроша понятнее и ближе, если честно), просто чтобы понять, что это такое – патриархальная система.Так вот, «патриархальная система угнетения» — это любое общество с традиционными ценностями, в которых мужчины — это мужчины, женщины — это женщины, а семья — это союз между мужчиной и женщиной, в том числе и во имя репродукции, то есть рождения детей.Кто кого угнетает, я не понял, признаюсь. Но союз мужчины и женщины – это угроза климату, рождение детей – это угроза климату и вообще.«И вообще» — это по мнению некоторых активистов (в основном из Великобритании и США), от размножения надо тоже отказаться. Во имя спасения климата.Короче, как я понял, эти тунберги и нойбауэры те еще жертвы ЕГЭ, плохо представляют, как они на свет появились. А потому ничего зазорного для человечества не видят в том, что оно, человечество, просто должно сдохнуть.Возражаю.Вы там, в своих европах, можете сколько угодно не есть, не пить, не размножаться. Во имя спасения климата.Климат вы не спасете, а вот земельку для комфортного проживания всяких там ливийцев, сирийцев и прочих беженцев освободите.Ну, может, тут стоило бы что-то против сказать, но это дело личное каждого. В том числе и отказ от общечеловеческих ценностей.В США тоже не все спокойно. Там разразился скандал после публикации программы этой Окасио-Кортес.Не хуже, чем у Тунберг со подруги «каминг-аут» вышел. Боком немного, ну да ничего.Штаб этой молодицы в комментариях к программе открыто объяснил, что никакая это не экологическая программа по спасению климата, а политическая программа под прикрытием экологии.Но даже не это возмутило разочарованных сторонников «зеленого мира», а совсем наоборот: некоторые перлы программы Окасии-Кортес пришлись не по вкусу обычным обывателям.Запрет говядины. Привет, «Макдональдс», но ничего. По документу составители хотели бы за 10 лет извести под корень популяцию коров в США. Коровы, понимаете, пукают и, выпуская метан, изменяют климат. Очень сожалели авторы, что за 10 лет явно всех коров не вывести в расход.Запрет самолетов. Тоже ради драгоценного кислорода, пожираемого авиадвигателями. Тоже сожалели, что за 10 лет не управиться. Хотя, если «Стингеры» добыть…Далее в программе переход на «зеленую энергетику». Отказ от угля, нефти, природного газа и атомной энергии. То есть все, что остается — ветряки и солнечные батареи.Ну и последнее, что просто потрясло — гарантированное пособие, достаточное для жизни и «экономической безопасности» тем, кто «не может или не хочет работать».Красота, правда? Вот и Дональд Трамп считает, что красота… Более того, Трампа этот идиотизм абсолютно устраивает, ибо чем больше демократы будут продвигать эти идеи по запрету мяса, самолетов и нефти, тем стремительнее растут шансы на то, что нормальные избиратели снова проголосуют за Трампа.А что, нам знакомо: или Трамп на второй срок, или получите кого-то, кто оставит вас с разряженным гаджетом у остановившегося ветряка. Демократия…Но ведь и в Европе происходит почти все то же самое. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже продвигает свою собственную версию "зеленого курса". Кто не знает эту дамочку, это бывший министр по делам женщин, пенсионеров, молодежи и семьи, бывший министр обороны, бывший министр труда в Германии.Известна своими реформами в Бундесвере (траурный марш) в сторону феминизма и введением цензуры в Интернете.И теперь на новом посту госпожа фон дер Ляйен тоже займётся продвижением своих зеленых проектов (зал затих в ожидании).Вообще, интересно было бы узнать, кто же реально стоит за таким мощным лобби всего «зеленого». Ведь лобби действительно не простое, а… платиновое, наверное. Или по цене калифорния-252, не меньше.Отказ от привычных энергоносителей в пользу весьма сомнительных солнечных батарей или ветрогенераторов – ну ведь глупость же! Хорошо хоть, ГЭС в запрет не попадают.А вот многим уже сегодня становится неуютно в совершенно обалдевшей «зеленой» Европе.Немецкие фермеры совершенно не желают становиться заложниками «зеленого мира», который им навязывают, и козлами отпущения за «изменение климата». Октябрьские протесты – лучшее тому доказательство.А автопроизводители? Безумие с электромобилями выливается в то, что не так давно «Ауди» и «Мерседес» объявили об очередной волне увольнений, так как «выхлоп» от навязываемого перехода на выпуск электромобилей совершенно не оправдал вложений.Но почему-то «зелёные» активисты совершенно не протестуют по поводу того, что столь необходимые для аккумуляторов литий в Боливии и кадмий и кобальт в Африке добывается совершенно в ужаснейших условиях, с применением рабского или детского труда.Ну действительно, где там Африка, а где Европа и США, где просто необходимо бороться за климат…Цинизм? Да. Совершенно не против сохранения климата, но не ценой вымирания всей человеческой расы.Конечно, может, не полного вымирания, но все-таки жить в таком мире будет, мне кажется, не очень-то комфортно.Разрушить весь мировой уклад, уничтожить общечеловеческие ценности – и все ради чего? Или кого? Ради убыточных электромобилей, соевого мяса, экономически неконкурентоспособных ветряков, которые не могут обеспечить бесперебойное питание энергосистемы?Простите, бред. Ничего, кроме полной деградации всей Европы (и США, если за ними потянутся), это не принесет. Да, поесть настоящего мясца можно будет, съездив туристом в Россию или Украину, кому Россия не нравится, ничего, мы не против туристов.Но вот уничтожение «патриархальной системы угнетения» — это выглядит серьезно. Европе и так сегодня не сильно хорошо в плане демографии и притока населения с Ближнего Востока, а уж если вообще начнут вымирать…«Зеленое» лобби сильное, это видно невооруженным взглядом. И, по-видимому, оно будет и дальше продвигать свои безумные идеи.Итог может оказаться весьма интересным. Без сомнения, Россия и Китай окажутся центрами незамутнённого генофонда и носителями идей, не направленных на уничтожение человечества. Европа и США смогут какое-то время сходить с ума, до того момента, как «зеленое безумие» окончательно их не приговорит.Похоже, если допустить до власти всех этих тунбергов и кортесов, ждать придется не очень долго. И мы вполне сможем насладиться зрелищем построения «зеленого мира» и сохранения климата.Если в Европе и США так хотят продолжения «зеленого» шоу…В качестве эпиграфа использованы фрагменты текста Сергея Маврина «Show Time». Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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