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«Зелёная сказка» потерпела полное фиаско, которое может привести к федерализации
27 октября 2020, 00:50 • 85 • Украина
Предварительные подсчёты голосов показывают полный провал пропрезидентской фракции «Слуга Народа» на местных выборах.
По информации Telegram-канала «Легитимный», со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП), Владимир Зеленский очень недоволен результатом выборов.
«Об этом публично никто не заявит, но люди, которые знают Зеленского, подтверждают этот факт», — говорится в сообщении.
Источник уточняет, что многие в его окружении надеются, что этот «холодный душ» повлияет на кадровую политику Зе-команды и медийную политику Офиса президента.
«Сейчас будут внутри команды искать, кто виноват. Глава Офиса президента Андрей Ермак „делает вид‟, что он не ответственный за этот провал, и сейчас все „копья‟ летят на Тищенко, Арахамию (Николаев проигран вчистую), Корниенко», — отмечают авторы ТГ-канала.
Источник дополняет, что в реальности кейс выборов проиграл Офис президента вместе с Ермаком.
«Главный результат местных выборов, что роль „Слуг народа‟ как интегрального украинского проекта закончена. Опять вверх берёт мозаика и региональность. Зеленский провалил шанс на усиление центра. Потому впереди конфликт слабого центра с регионами в условиях ковида и бюджетного кризиса. Однако, прелесть ситуации в том, что теперь вновь вакантно место для политической силы, которая выступит в качестве интегратора Украины. Миссия, которую не смогли выполнить СН», — прокомментировал политолог Юрий Романенко в своём блоге.
«Можно сделать один вывод: тотальное недоверие к власти. Это не просто отсутствие результата, это полное фиаско властей», — цитирует пресс-служба «Европейской солидарности» пятого президента Петра Порошенко.
По его словам, монобольшинство украинцев пришло к выводу о том, что «зелёная сказка» закончилась. Кроме того, все политические махинации властей от фейковых новостей до развлекательных видеороликов больше не работают.
«Власть должна спасать Украину от разных кризисов. Кризис безопасности, безусловно, связан с агрессией Российской Федерации. Экономический кризис настал ещё задолго до коронавируса. Но кризис пандемии — это уже другое. Сейчас власть не может защитить людей или хотя бы помочь им. Более того, продемонстрировала коррупцию в использовании средств коронавирусного фонда», — резюмировал Порошенко.
А его соратник бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прогнозирует главную опасность для страны после проведения выборов — федерализацию.
«Парадокс этих местных выборов в том, что в результате них нет ни одной общенациональной партии, которая выиграла выборы... И это очень тревожный сигнал», — сказал бывший глава правительства.
По словам экс-премьера, из-за отсутствия коалиции в областях начнёт формироваться новое большинство. А это, по мнению Яценюка, может стать «самой большой опасностью для Украины», потому что вместо децентрализации будет подниматься вопрос о федерализации.
Как считает бывший глава Кабмина, слабая центральная власть может подвигнуть местные органы на смену курса и реванш «Оппозиционной Платформы — За Жизнь».
По данным экзит-пола и подсчётам голосов на избирательных участках, ни в одном из крупных городов Украины не победил кандидат от президентской партии «Слуга народа».
Окончательные итоги голосования на Украине Центральная избирательная комиссия должна обнародовать в срок до 6 ноября. Второй тур выборов должен состояться 15 ноября.
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