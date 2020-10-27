Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
Главная / Украина

«Зелёная сказка» потерпела полное фиаско, которое может привести к федерализации

27 октября 2020, 00:50  •  85 • Украина

Предварительные подсчёты голосов показывают полный провал пропрезидентской фракции «Слуга Народа» на местных выборах.

По информации Telegram-канала «Легитимный», со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП), Владимир Зеленский очень недоволен результатом выборов.

«Об этом публично никто не заявит, но люди, которые знают Зеленского, подтверждают этот факт», — говорится в сообщении.

Источник уточняет, что многие в его окружении надеются, что этот «холодный душ» повлияет на кадровую политику Зе-команды и медийную политику Офиса президента.

«Сейчас будут внутри команды искать, кто виноват. Глава Офиса президента Андрей Ермак „делает вид‟, что он не ответственный за этот провал, и сейчас все „копья‟ летят на Тищенко, Арахамию (Николаев проигран вчистую), Корниенко», — отмечают авторы ТГ-канала.

Источник дополняет, что в реальности кейс выборов проиграл Офис президента вместе с Ермаком.

«Главный результат местных выборов, что роль „Слуг народа‟ как интегрального украинского проекта закончена. Опять вверх берёт мозаика и региональность. Зеленский провалил шанс на усиление центра. Потому впереди конфликт слабого центра с регионами в условиях ковида и бюджетного кризиса. Однако, прелесть ситуации в том, что теперь вновь вакантно место для политической силы, которая выступит в качестве интегратора Украины. Миссия, которую не смогли выполнить СН», — прокомментировал политолог Юрий Романенко в своём блоге.

«Можно сделать один вывод: тотальное недоверие к власти. Это не просто отсутствие результата, это полное фиаско властей», — цитирует пресс-служба «Европейской солидарности» пятого президента Петра Порошенко.

По его словам, монобольшинство украинцев пришло к выводу о том, что «зелёная сказка» закончилась. Кроме того, все политические махинации властей от фейковых новостей до развлекательных видеороликов больше не работают.

«Власть должна спасать Украину от разных кризисов. Кризис безопасности, безусловно, связан с агрессией Российской Федерации. Экономический кризис настал ещё задолго до коронавируса. Но кризис пандемии — это уже другое. Сейчас власть не может защитить людей или хотя бы помочь им. Более того, продемонстрировала коррупцию в использовании средств коронавирусного фонда», — резюмировал Порошенко.

А его соратник бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прогнозирует главную опасность для страны после проведения выборов — федерализацию.

«Парадокс этих местных выборов в том, что в результате них нет ни одной общенациональной партии, которая выиграла выборы... И это очень тревожный сигнал», — сказал бывший глава правительства.

По словам экс-премьера, из-за отсутствия коалиции в областях начнёт формироваться новое большинство. А это, по мнению Яценюка, может стать «самой большой опасностью для Украины», потому что вместо децентрализации будет подниматься вопрос о федерализации.

Как считает бывший глава Кабмина, слабая центральная власть может подвигнуть местные органы на смену курса и реванш «Оппозиционной Платформы — За Жизнь».

По данным экзит-пола и подсчётам голосов на избирательных участках, ни в одном из крупных городов Украины не победил кандидат от президентской партии «Слуга народа».

Окончательные итоги голосования на Украине Центральная избирательная комиссия должна обнародовать в срок до 6 ноября. Второй тур выборов должен состояться 15 ноября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 12:55
Экс-депутат Рады назвал развал Украины главным итогом выборов
25 октября 2020, 16:45
Волонтер: Хомчак выписал себе новую квартиру. Уже третью, предыдущие две приватизировал
26 октября 2020, 15:40
Степанов заявил, что украинская вакцина «убила» COVID-19
26 октября 2020, 15:40
Командующий ВВС Украины назвал возможную причину крушения Ан-26 под Харьковом
26 октября 2020, 17:30
"Нанес коварный удар". Киев назвал вмешательство Будапешта в украинские выборы наглым
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 23:00
Немцы обвинили Навального во вмешательстве в дела Германии: "Хватит заглядывать ...
26 октября 2020, 23:00
Кто заказал "серьёзный скандал" в Совете Федерации? Источники разоблачили и...
26 октября 2020, 23:00
"Мы предупреждаем, что люди выйдут на улицы": Мрачный прогноз Нарышкина по ...
26 октября 2020, 23:00
"Мы - русские, с нами Бог!" Константин Малофеев представил манифест обществ...
26 октября 2020, 23:50
«При условии встречных шагов со стороны НАТО»: Путин заявил о готовности не размещать...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
20 октября 2020, 02:00
То нелепый "ОХУ-ын", то страшный "Оросорсаг": Почему Россию не хотят называть Россией?
24 октября 2020, 17:50
"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.