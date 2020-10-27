«Зелёная сказка» потерпела полное фиаско, которое может привести к федерализации

Предварительные подсчёты голосов показывают полный провал пропрезидентской фракции «Слуга Народа» на местных выборах.По информации Telegram-канала «Легитимный», со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП), Владимир Зеленский очень недоволен результатом выборов.«Об этом публично никто не заявит, но люди, которые знают Зеленского, подтверждают этот факт», — говорится в сообщении.Источник уточняет, что многие в его окружении надеются, что этот «холодный душ» повлияет на кадровую политику Зе-команды и медийную политику Офиса президента.«Сейчас будут внутри команды искать, кто виноват. Глава Офиса президента Андрей Ермак „делает вид‟, что он не ответственный за этот провал, и сейчас все „копья‟ летят на Тищенко, Арахамию (Николаев проигран вчистую), Корниенко», — отмечают авторы ТГ-канала.Источник дополняет, что в реальности кейс выборов проиграл Офис президента вместе с Ермаком.«Главный результат местных выборов, что роль „Слуг народа‟ как интегрального украинского проекта закончена. Опять вверх берёт мозаика и региональность. Зеленский провалил шанс на усиление центра. Потому впереди конфликт слабого центра с регионами в условиях ковида и бюджетного кризиса. Однако, прелесть ситуации в том, что теперь вновь вакантно место для политической силы, которая выступит в качестве интегратора Украины. Миссия, которую не смогли выполнить СН», — прокомментировал политолог Юрий Романенко в своём блоге.«Можно сделать один вывод: тотальное недоверие к власти. Это не просто отсутствие результата, это полное фиаско властей», — цитирует пресс-служба «Европейской солидарности» пятого президента Петра Порошенко.По его словам, монобольшинство украинцев пришло к выводу о том, что «зелёная сказка» закончилась. Кроме того, все политические махинации властей от фейковых новостей до развлекательных видеороликов больше не работают.«Власть должна спасать Украину от разных кризисов. Кризис безопасности, безусловно, связан с агрессией Российской Федерации. Экономический кризис настал ещё задолго до коронавируса. Но кризис пандемии — это уже другое. Сейчас власть не может защитить людей или хотя бы помочь им. Более того, продемонстрировала коррупцию в использовании средств коронавирусного фонда», — резюмировал Порошенко.А его соратник бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прогнозирует главную опасность для страны после проведения выборов — федерализацию.«Парадокс этих местных выборов в том, что в результате них нет ни одной общенациональной партии, которая выиграла выборы... И это очень тревожный сигнал», — сказал бывший глава правительства.По словам экс-премьера, из-за отсутствия коалиции в областях начнёт формироваться новое большинство. А это, по мнению Яценюка, может стать «самой большой опасностью для Украины», потому что вместо децентрализации будет подниматься вопрос о федерализации.Как считает бывший глава Кабмина, слабая центральная власть может подвигнуть местные органы на смену курса и реванш «Оппозиционной Платформы — За Жизнь».По данным экзит-пола и подсчётам голосов на избирательных участках, ни в одном из крупных городов Украины не победил кандидат от президентской партии «Слуга народа».Окончательные итоги голосования на Украине Центральная избирательная комиссия должна обнародовать в срок до 6 ноября. Второй тур выборов должен состояться 15 ноября.